疑為張致恒懷第4胎 雯雯決定與丈夫「行落去」

【晴報專訊】張致恒（Steven）與太太區燕雯（雯雯）育有三子，兩公婆關係一直撲朔迷離，雯雯經常力數老公不務正業，又不時嗌離婚，因而被封為「離婚界KOL」。雯雯昨日撰長文，形容每次懷孕都是「上天畀你嘅禮物」，又寫道︰「再一次負起呢個責任，迎接呢份禮物同安排。」疑似為Steven再懷第四胎，令網民非常驚訝。

Steven與雯雯本身育有三個兒子，夫妻經常為家事吵架。（資料圖片）

上月底，區燕雯在社交網大罵張致恒「無錢扮有錢」，又指一家人因欠租而被趕走時，Steven只識逃避，更反罵雯雯公開家事。正當網民以為二人關係惡劣，昨日雯雯再發帖，抒發對夫妻關係及懷孕的感受。她寫道︰「我第一次懷孕之後，確實，我係任性無諗後果，就成就咗每一次懷孕，但係一個新生命係上天畀你嘅禮物同一個安排，所以我無後悔過，反而令到我更加有責任感同信念去照顧好佢哋。」

雯雯自食其力，經營網店賺錢養家。（資料圖片）

雯雯坦言，經常在網上鬧老公，全因沒有可傾訴的對象，又大爆Steven向其他女性力數自己不是，「老實講，當你（Steven）對住其他女性去數我，呢種傷害會唔會比起我公開鬧你更加大。明明自己做錯在先，但係最後換來係因為我做得唔夠好。」不過，雯雯指兩公婆終於坐下詳談，「我都唔知大家嘅關係能唔能夠修補，但係呢一刻我相信大家都需要時間去行落去。」她亦擔心自己情緒失控，會影響孩子成長。

開新IG分享正能量

文章末段，雯雯暗示第四度懷孕︰「接下來……既然上天再一次畀咁樣嘅安排我，我就應該好好計劃，靠自己去照顧好上天畀嘅每一份禮物，再一次負起呢個責任，迎接呢份禮物同安排。」她自言不想浪費氣力在網上發洩及鬧老公，因此會再開新IG分享正能量，以及與家人生活開心點滴。不少網民對雯雯疑似又有喜大感驚訝，有人欣賞雯雯勇敢，願意承擔責任；亦有人擔心他們無能力照顧小孩，建議向社署或志願團體求助。

雯雯表示已跟Steven詳談夫妻及家庭問題。（資料圖片）