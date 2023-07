MIRROR柳應廷處男個唱拒做喊包終「失守」 Jer望80歲繼續唱《狂人日記》

【晴報專訊】柳應廷(Jer)一連四場假會展舉行的《JER LAU“ACROSS THE UNIVERSE" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》前晚圓滿結束,是MIRROR首個成員舉行個人演唱會。Jer邀請入行前已認識的音樂人吳林峰合唱,談及過去一起經歷、互相扶持,看著彼此由素人到現在的成就,不但感動全場,更令揚言拒做「喊包」的Jer失守。

Jer被吳林峰感動到流下男兒淚。

柳應廷以兩首快歌《從零開始的新世界》和《MM7》為個唱揭開序幕,其後,Jer邀請其中一位樂手吳林峰合唱《捱麵包的人》後,他表示與吳林峰都是街頭表演者,由無人認識,到現在一起走上舞台,意義重大。Jer哽咽說︰「我見到佢,好多說話唔使多講就會明白。」吳林峰送上人生第一支結他,稱每次迷失或想放棄時,只要望住結他,便能喚醒初心,亦希望Jer可以一直保持初心。Jer聽到眼濕濕,輕輕抹去眼淚後,深呼吸控制情緒。

Jer最後不敢收下吳林峰視為「老婆」的結他。

自我品評80分

Encore時,Jer特意選唱參加《全民造星》時的歌曲《全民造星P.S I Love You》,他表示這首歌有著很多回憶,感受特別深。個唱兩度encore後,於11時半圓滿落幕。完成四場騷的Jer,訪問時仍精力充沛,他笑言最想打邊爐慶功。問到會給自己幾多分?Jer表示會給80分,「始終係第一次solo,點都會有啲甩漏,至於聲音狀態要維持四場都有一定難度,但其實已經好好㗎啦。」出名愛哭的Jer,在演唱會上多次強忍淚水,他表示︰「唔想大家日後嘅回憶都係我喺度喊,監製叫我唔好喊,惟有死忍,我都覺得自己堅強咗。」Jer又揚言永不言休,希望可以唱到80歲,還可繼續上台唱《狂人日記》。另外,Jer首次公開多謝家人說︰「我希望佢哋會為我感到驕傲。」

Jer首次舉行個唱更唱足四場,自評達80分,扣去20分是自覺表現不夠穩定。