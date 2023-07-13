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13/07/2023

助手言論到處惹火頭焫著Do姐 MC張天賦︰係佢嘅言論自由 唔代表我立場

#MC #張天賦 #Yee Yee #鄭裕玲 #do姐 #蘇麗珊 #華納 #moon tang
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　　【晴報專訊】MC張天賦過往因助手Yee Yee在社交平台焫火頭而惹是非；近日Yee Yee又在Telegram群組留下惹火言論，矛頭直指前輩鄭裕玲（Do姐），以及華納同門Moon Tang和蘇麗珊。MC昨日澄清只是助手的私人言論，並不代表他的立場。

 

MC坦言希望與Do姐合作。

 

　　MC張天賦的助手Yee Yee曾在網上嘲諷MC好友洪嘉豪，日前她再焫火頭，在TG粉絲群組指MC無興趣拍攝鄭裕玲（Do姐）的旅遊節目，因「討好前輩嘅嘢唔係好啱佢」。此外，Yee Yee狠批MC的同門師妹、湯令山女友Moon Tang唱歌及廣東話咬字「好難頂」，揚言「好想剪佢脷筋」，又暗踩另一同門蘇麗珊。

 

MC助手Yee Yee經常惹是非。（資料圖片）

 

　　MC昨日出席行李箱品牌活動，問到其助手言論可有影響心情？他說︰「最近報道唔太影響到我，其實佢（Yee Yee）只係喺社交網私人群組討論，唔係喺官方歌迷會或IG講，坦白講係佢嘅言論自由。當然佢提及華納嘅人，我會覺得有啲唔舒服，但畢竟佢唔係華納嘅人（員工），都係嗰句，佢唔代表我講嘢，亦唔代表我任何立場。」

 

無影響同門交情

 

　　若日後遇上Do姐，MC表示不會尷尬，「Do姐係前輩，佢會明白我。」他透露曾獲邀拍攝Do姐的節目，「但因檔期問題合作唔到，如果有機會當然想去。」會否叫助手日後慎言？他說︰「絕對會，但都會尊重對方。」他指事件不會影響自己跟Moon Tang及蘇麗珊的交情。提到助手大爆陳凱詠將簽華納，MC自言不清楚真假。

轉載自: 晴報

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