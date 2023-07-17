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17/07/2023

「有線一哥」受抗癌女友影響人生觀 李尚正無意離巢︰身心健康最重要

#有線一哥 #李尚正 #死屍死時四十四 #有個娛樂乜人台 #美人魚 #空間改造王 #臥底旅行團 #盧頌恩 #妹頭
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　　【晴報專訊】從有線電視、奇妙電視、香港開電視，到現在的HOY TV，李尚正20年來依然堅守「有線一哥」位置，從沒想過離巢的他，坦言安於現狀，因不想工作太辛苦。原來他的圈外女友一直積極抗癌，更影響他的人生價值觀，不再只看重外表或金錢。

 

我承諾，如果HOY TV唔裁員，我都希望留低。

 

　　李尚正除了是專業主持，早前他在電影《死屍死時四十四》中飾演保安一角，令大家想起他曾是周星馳班底之一（演員兼幕後創作）。他自言踏入電影圈，全是因緣際會，「好似同周星馳合作，後來先知星爺得閒就睇娛樂新聞台，咁啱見到我同林海峰04年嘅節目《有個娛樂乜人台》，呢啲機會係買唔到，竟然咁巧合！」

 

李尚正在《死屍死時四十四》相當搶鏡。（網上截圖）

 

李尚正曾演出周星馳電影《美人魚》。（網上截圖）

 

　　拍電影機會難得，何以仍留在有線？李尚正說︰「有線電視執笠消息傳咗好多年，但我仍然出緊呢間公司嘅糧，咁代表一定有佢嘅經營之道。我無做過TVB藝員，但聽聞都幾辛苦，我唔可以開太多工，太多嘢做我會唔開心，我覺得HOY TV或者有線電視比較人性化。」他主持的王牌節目《臥底旅行團》和《空間改造王》大受歡迎，「有時搭車，都有乘客問我係咪《空間改造王》主持，雖然講唔出我個名，但我已經非常開心。」

 

望為娛樂圈貢獻力量

 

　　多年來，李尚正的最佳拍檔是盧頌恩（妹頭），他笑指不時被網民追問他們的感情發展，但他們各自心有所屬。李尚正有一位拍拖18年的圈外女友，但女友因患癌而拒婚，二人保持情侶關係至今。「當初我女朋友知道患癌，反應梗係晴天霹靂！我要扮到好淡定，同佢講唔使擔心，去搵醫生啦！」他指女友當時跟十多人試新藥，其他人先後不幸離世，「如果係我，我一定辭職去旅行，唔好再捱；但女友唔同，佢心態係『一定要活着』，因為佢仲有好多嘢想做。」女友現時跟癌症共存，可能隨時復發，「但都要保持心態，無論病變或有任何變化，最重要係捉緊信念。」

 

李尚正與盧頌恩拍旅遊節目默契十足。（資料圖片）

 

　　女友積極面對病魔，令李尚正改變價值觀，「以前我認為賺錢至上，上鏡就要靚仔…後來覺得健康最重要，係指身體同心態上嘅健康。事業上唔期待加好多人工，可能會加少少啦，如果我留喺呢行，盡量為娛樂圈貢獻力量，等大家輕鬆一下或者有所選擇，咁樣已經好開心！」是否無意離巢？他笑言︰「我承諾，如果HOY TV唔裁員，我都希望留低……當然有各種因素，我真係懷疑會裁走我哋咩？因為只係剩番兩個人，就係我同妹頭！」

轉載自: 晴報

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