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18/07/2023

《靈戲逼人》李日朗回想當年為醫嫲嫲入行迷失自我 轉型做小顏術教師︰好有使命感

#靈戲逼人 #李日朗 #新秀歌唱大賽 #Don #蔚雨芯 #蔣雅文 #Mandy #神探茄喱啡》
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　　【晴報專訊】李日朗（Don）在劇集《靈戲逼人》飾演陰險男歌手Eric，先陷害男主角張振朗抄歌，繼而「撬牆腳」搶去振朗女友蔚雨芯。去年簽約無綫的Don，在娛樂圈打滾20年星途崎嶇，一度意興闌珊往北京發展；現年41歲的他成功轉型發展美容業，考獲日式小顏術教師證書，幫助別人找回外在自信及內心安慰。

 

 

　　李日朗在《靈戲逼人》演奸角十分開心，他搞笑說︰「監製（王偉仁）好好人呀，畀咗呢個機會我，我同蔚雨芯有床戲，又有新一代女神劉穎鏇，有場戲佢要色誘我，我覺得返嚟TVB係值得啦！」回想過去20年的星途，Don當年誤打誤撞入行，全因想為嫲嫲籌醫藥費。「03年嫲嫲有病，要好多醫藥費，我見到華星《新秀歌唱大賽》，獎金獎品有20萬，所以去試，但只去到16強。」

 

在《靈戲逼人》中，Don一見劉穎鏇即色心起，獲讚演渣男夠搶鏡。

 

感激昔日拍檔蔣雅文

 

　　入行兩年後嫲嫲離世，令Don對娛圈萌生去意。「嫲嫲喺我生日當日離開咗，我認真諗係咪應該離開呢一行？回頭會唔會太遲？我係咪適合做藝人？但有前輩同我講，做呢行唔係你揀就得，係呢一行揀你，既然仲做緊，就不如繼續做啦！」當時唱片公司安排Don與蔣雅文（Mandy）以情侶檔姿態演出，但他對自己表現並不滿意。「我對自己嘅表演一路唔滿意，好感激Mandy，掩飾咗我喺台上好多不足嘅地方，大家合唱，佢至少幫我頂咗半首歌！」08年汶川大地震，Don到四川賑災及幫手重建，「我好想睇下呢個世界，賣晒香港所有嘢，09年去北京發展。」

 

Don自言對當年唱歌表現不滿意，感激拍檔蔣雅文幫忙掩飾。（資料圖片）

 

　　Don在北京初期靠朋友接濟，早上叩門見導演，晚上打工賺取生活費。「嗰陣乜嘢工都做，有份工係負責清潔大廈外牆嘅玻璃窗。有晚我問自己『係咪好墮落』，同我一齊抹窗嘅同事，佢目標係賺錢返鄉下起屋，我就係想做稱職演員。」在北京六年，Don漸漸做出成績，自編自導自演的網絡電影《神探茄喱啡》，於內地播放點擊率逾500萬。說到歌唱事業，15年Don以哭腔翻唱陳慧嫻歌曲《傻女》，雖然當時被樂迷罵得狗血淋頭，但他沒有後悔，「到依家我都覺得係做到自己最想做嘅事！我想大家睇到李日朗喺音樂上嘅變化。」

 

哭腔唱《傻女》無後悔

 

　　除了拍劇，Don目前更發展美容事業，他花半年時間學習日式小顏術，不但考獲證書，更創業開店，又開班授徒。他自信十足說：「喺日本全國小顏術協會，除咗創辦人，我係唯一一個男老師。客人嘅好評，令我產生使命感，試過有個客人一邊做面一邊喊，或者佢唔係想搵番外在美，而係想藉住做面搵番啲新嘢，填補內心缺失。使命感令我要專注、妥善咁做好呢份工作。」事業有新方向，感情上，Don與「翻版林志玲」黃靜藍拍拖五年關係穩定，「當然結婚係下一步目標。」四十不惑，Don經歷過起跌，往後繼續隨着自己心意，小心翼翼地成就夢想。

 

Don成為日式小顏美容師，除了為客人變靚，亦有開班授徒。（IG圖片）

轉載自: 晴報

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