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20/07/2023

許家傑李芷晴拍拖睇戲驚爆緋聞 「送水輝」否認秘戀「秘書Elaine」：雙方只是朋友

#許家傑 #李芷晴 #《愛‧回家》 #《愛‧回家之開心速遞》 #送水輝 #Elaine
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　　【晴報專訊】無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》收視高企，劇中的「送水輝」許家傑與「龍力蓮」林淑敏是恩愛夫妻，但現實中許家傑卻被爆戀上「秘書Elaine」李芷晴。有周刊拍得許家傑與李芷晴拍拖睇戲，昨日許家傑回應本報時否認戀情，強調雙方只是朋友；李芷晴亦表示視男方為前輩。

 

 

許家傑與李芷晴屬俊男美女，身形同樣有睇頭。（IG圖片）

 

　　《愛‧回家》的「送水輝」、「Elaine」兩個角色，在劇中風馬牛不相及，不過昨日許家傑及李芷晴驚爆戀情。有報道拍得二人早前到銅鑼灣一間戲院拍拖欣賞西片《調教你處男》，為避途人目光，他們先在附近撑枱腳，再前後腳現身戲院，令不少劇集粉絲大表驚訝。不過，許家傑否認緋聞︰「唔係追求佢，我哋係普通朋友，雜誌影到當日係電影優先場，好多藝人朋友出席。」他澄清當日除了自己與李芷晴外，其實還有簡家麒及何泳芍一齊睇戲。二人可有發展空間？他只表示︰「雖然我係公眾人物，不過私人生活一向都唔講，自己係演員，大部分時間投入工作，呢幾年盡力做好作品畀大家睇，做好演員呢份工。」他強調跟李芷晴是朋友，日後拍劇或朋友聚會也不會尷尬。

 

李芷晴讚送水輝好前輩

 

　　另一邊廂，李芷晴同樣否認拍拖︰「唔係呀，（許家傑）只係一個普通朋友同埋一個好好嘅前輩。發展空間就唔諗咁多啦，因為想focus（專注）番喺工作上多啲。」她表示「Elaine」一角近日在劇中加入「尋寶圖」，增加演出機會，下月亦會開拍新劇︰「我都要開始着手準備溫習劇本，暫時都係專注喺工作上，希望表現得更好畀觀眾睇。」

 

二人被指拍拖睇戲當日，其實尚有簡家麒及何泳芍結伴同行。（IG截圖）

轉載自: 晴報

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