COLLAR七人姿態性感現身 陳泳伽為取消關注So Ching解畫

【晴報專訊】女團COLLAR自從成員蘇芷晴（So Ching）退團後，昨日首度以七人姿態出席商業活動。成員陳泳伽（Winka）被發現在IG取消關注So Ching，她昨日澄清純粹想公私分明而有此舉動，「我有私下傳短訊同So Ching解釋，其實我都unfollow咗我細佬！」

COLLAR首次以七人姿態出席商業活動，位位性感上陣。

COLLAR成員沈貞巧（Gao）、李芯駖、蘇雅琳（Ivy So）、許軼（Day）、邱彥筒（Marf）、王家晴（Candy）及陳泳伽昨日性感現身，她們笑言不怕走光，Winka指早已貼好膠紙，更即席狂郁示範，隊友擔心她走光而紛紛出手遮掩。提到早前去日本拍攝團綜及新歌MV，眾人表示十分難忘，七人更共用一個廁所，Marf說︰「每人排住隊用，set咗只用15分鐘。」

Winka（右三）郁來郁去示範不走光，隊友即幫忙遮心口。

早前Winka在IG取消關注前隊友蘇芷晴，Ｗinka解釋︰「Sorry，因為令到大家擔心，但我呢個舉動純粹係想工作（帳戶）還工作，生活就留番喺私人（帳戶），我開咗新嘅私人帳戶有同So Ching講，有私下message佢解釋，所以唔使諗太多。其實我都unfollow咗我細佬，因為想公平。細佬仲話『點解大家只留意So Ching，無留意到我！』」問到成員們可有跟So Ching聯絡？Marf說︰「我哋有用自己方式關心佢，畀番啲空間佢。」此外，提到《全民造星V》魏念恩（Nathan）退賽，曾合作拍MV的Winka說︰「退賽係佢嘅個人決定，無話可唔可惜。」問到參加比賽人格很重要？芯駖搶答：「其實做乜都好，人格都好重要。」

So Ching早前宣布退團。（資料圖片）

楊樂文唔怕七年之癢

MIRROR成員楊樂文（Lokman）、邱傲然（Tiger）及邱士縉（Stanley）跳舞出場，Lokman透露將推出新歌，會否找靚女拍攝MV？他即說︰「屋企已經有一個（女朋友）！」Lokman與女友拍拖六年多，直認有結婚計劃，亦不擔心七年之癢，「七年之癢可以係養生，或者養多隻貓。」談到《造星V》三甲若簽約MakerVille，會否對鏡仔構成威脅？Stanley講笑說︰「我覺得應該簽佢哋番嚟，然後阻住佢哋發展。」

（左起）Tiger、Lokman及Stanley希望娛圈百花齊放。