Lyman香胤宅與《全民造星V》隊友開live爆笑料 自揭千辛萬苦追求老婆

【晴報專訊】ViuTV真人騷節目《全民造星V》曲終人散，香胤宅（Lyman）以大熱姿態奪冠，由參賽至今粉絲與日俱增。適逢前日是DSE放榜的日子，Lyman前晚於IG開直播同大家分享考公開試的感受，並邀請《造星V》隊友鄧家杰（Kakit）及李祖南（Cho Lewis）加入大放笑彈，令逾2,000網友看到他們搞笑的一面。

Lyman在直播中表示無想過會成為《造星V》冠軍，當時腦海一片空白。（IG截圖）

香胤宅自爆讀書成績不算好，考地理和心理學科目都不合格，廣東話不太流利的他自嘲︰「地理都肥佬，所以我決賽喺條樓梯度跣親囉。」自小學拉丁舞的他獲獎無數，因而得到不少工作機會，中學時已開始接工作，卻影響學業成績，所以父母安排他去美國升學，其後輾轉到英國留學。Lyman慶幸到英國讀書，才能重遇老婆Zoe，他大爆︰「我哋細個一齊讀中學，但當時佢高我成個頭，係女神嚟，唔睬我，（唔敢追求佢？）我敢呀，買埋禮物畀佢，但佢都係唔理我，收咗禮物就算，佢鍾意啲高大同文靜啲嘅男仔！」直至在英國重遇，Lyman長高了及變得成熟，最終成功奪得Zoe的芳心，二人拍拖九年、結婚三年，絕對是愛情長跑。

無被Kakit引導開黃腔

另外，Lyman與鄧家杰、李祖南不停爆笑料，擦出不少火花，19歲的Kakit不停取笑同樣年過30歲的Lyman及Cho年紀大，提起IB考試制度，Kakit笑稱︰「我未出世，你哋考會考呀嘛！」Kakit與Cho瘋狂隔空互窒，Lyman做花生友狂笑，Kakit見狀立即整蠱Lyman，請他倒轉讀出「長洲賓客人數多」，Lyman一臉疑惑，不少網友留言叫他不要中計，Lyman笑笑口謂︰「淨係『長洲』兩個字調轉都有奇怪啦，好彩我有番咁上下年紀，先會認出呢兩個係會跣我嘅朋友！」三人這晚帶給網民不少歡樂。

Kakit（左下）和Cho隔空互咀，Lyman送上心心，三人感情很好。（IG截圖）

Lyman、Cho和Kakit同屬藍組，在團體賽跳唱《Master Class》。（FB圖片）