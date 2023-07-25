  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

25/07/2023

屋企無啖好食 張敬軒食米線下午茶餐 嗌爽爆

#​軒仔 #譚仔雲南米線 #譚仔三哥米線 #譚仔 #三哥 #Me More下午茶餐 #乍醬飯 #烘土匪芝士三文治 #烘肉桂焦糖三文治
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】譚仔雲南米線（譚仔）和譚仔三哥米線（三哥）於今天正式殺入茶餐界，首度推出「Me More下午茶餐」，包括初登場的「乍醬飯」、迷你米線及一鹹一甜的兩款三文治輕食，更邀得張敬軒（軒仔）率先試食。軒仔面對一眾美食，即時有選擇困難症，又坦言在家中吃得太多「遮遮（工人姐姐）」的清淡菜式，要找譚仔及三哥的「姐姐」品嘗美食。

 

軒仔面對眼前「Me More下午茶餐」大堆美食，笑言選擇困難症發作。

 

軒仔早前到美國巡唱，笑言當地粉絲的熱情令他十分驚喜。

 

　　譚仔及三哥今日推出一系列「Me More下午茶餐」組合，當中全新的「乍醬飯」更是譚仔及三哥首次推出飯品，肉味香濃的乍醬與軟糯可口的白飯，每啖都在口中釋放筆墨難以形容的香氣，再加入酸甜有致的酸菜，吃起來清爽不膩，滋味滿分；更設有迷你米線配乍醬飯套餐，滿足想食飯又想食米線的朋友。

 

為巡唱服飾戒口

 

　　至於即叫即製的三文治，「烘土匪芝士三文治」在鬆軟麵包塗上牛油並灑上土匪雞翼香料，兩面烘烤至香脆，中間夾層是半溶化的芝士和譚仔及三哥秘製乍醬，外脆內流心。「烘肉桂焦糖三文治」上是一層層焦香脆口的焦糖，加上牛油鹹香，為下午注入滿滿動力！尚有過橋米線輕量版「過小橋米線」，以及清湯小食、十三香辣小食三寶和一人小食，組合千變萬化，價格相宜，包熱飲一杯的下午茶餐更由$21起！

 

軒仔對「烘土匪芝士三文治」及「烘肉桂焦糖三文治」讚不絕口，邪惡之餘回味無窮。

 

　　張敬軒昨日獲邀試食「Me More下午茶餐」，吸引大批粉絲逼爆米線店門外，更驚動警方到場維持秩序。軒仔笑說︰「演唱會服飾又deep V又露背，所以事前象徵式戒口，霎時間有咁多選擇，令我選擇困難症發作，每款都想試，仲有咁多配搭，食足一星期都試唔晒。」他品嘗「乍醬飯」後說︰「撈勻後啖啖惹味嘅肉醬包住米飯，一口接一口停唔到！」

 

首次推出的「乍醬飯」深受軒仔喜愛，一口接一口吃停不下來。

 

自嘲家中只飲「英泥」

 

　　軒仔笑言一見「米線姐姐」十分開心︰「見到姐姐就知有下午茶食，但見到屋企『遮遮（工人姐姐）』就要諗下自己有無嘢食，因為屋企選擇唔多，嚟到呢度好多選擇，有啲唔慣。」提到他見到一枱美食即選擇困難症發作，他搞笑說︰「我係被人train到有困難症，因為喺屋企最多得ABC餐，嚟到呢度開心好多！」他指「遮遮」煮的菜式十分清淡，「我喺屋企係被迫戒口，加上媽咪最近搬嚟同我住，佢好鍾意搾果汁同糊，我依家每朝都飲『英泥』！所以我好珍惜出嚟食下午茶，調劑下生活，其他人想返屋企食飯，我就想盡辦法唔返屋企食。」此外，早前軒仔往美國巡迴演出，他笑言當地歌迷超級熱情，「我落台握手，佢哋好激動，有人仲搶我隻戒指，我即刻嗌『唔好攞，貴嘢嚟㗎！』」

 

軒仔魅力吸引大批粉絲包圍中環的米線店門外，更驚動警方到場維持秩序。

轉載自: 晴報

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#​軒仔 #譚仔雲南米線 #譚仔三哥米線 #譚仔 #三哥 #Me More下午茶餐 #乍醬飯 #烘土匪芝士三文治 #烘肉桂焦糖三文治

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅拆解電影神怪橋段！有一個髮型最當旺！去邊度能夠吸取靈氣？靈龜出海係咪代表香港「陸沉」！？點解拜多啲山能夠幫到自己？

etnet.com.hk