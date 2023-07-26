新團綜《MIRROR+》登場 隊友茅招盡出勁爆笑 Ian陳卓賢險被Edan呂爵安偷襲「小卓賢」

【晴報專訊】男團MIRROR新團綜《MIRROR+》前晚首播，12子大玩不同遊戲，陳卓賢（Ian）與呂爵安（Edan）對賽時，出名鬼馬的Edan狂出茅招，竟使出「龍爪手」偷襲Ian，令「小卓賢」幾乎失守，場面搞笑。

Edan攻擊Ian下身，幸好Ian以雙手成功保護「小卓賢」。 （FB圖片）

在《MIRROR+》首集中，12子分成兩隊作賽，在黐波波遊戲中，隊員穿上黏貼衫，跳入波波池鬥黐最多波。當陳卓賢與呂爵安對賽時，Edan立即撲向Ian，使出「龍爪手」直搗Ian兩腿之間搶波，幾乎碰到「小卓賢」！幸好運動員出身的Ian醒目地以雙手保護下體，才沒有失守，而結果Edan以大比數落敗。

新歌向自己送上擁抱

在分辨真假蛋糕環節中，節目組特別為Ian度身訂造表演項目，要他在真假排球之間打中蛋糕一款，結果他打了真排球而輸掉。隊長楊樂文（Lokman）取笑屬排球港隊的Ian：「喂！你職業喎。」Ian回應：「所以我咪追住排球嚟打囉，我受咁多年訓練，唔係打蛋糕㗎嘛。」贏得全場歡呼聲。

Ian的天然呆，令Hellosss（Ian粉絲）大呼可愛。（FB圖片）

此外，Ian前日推出新歌《擁抱後的歌》，他兼任作曲及監製，歌曲靈感源自他一次閱讀後感，「本書係講寫一封信畀童年嘅自己，當時我諗，如果見到童年嘅自己會講啲咩呢？發現原來係無咩可以同佢講，最多只係送上一個擁抱，所以就有呢隻歌嘅誕生。」Ian以自己為例去解說，「以前做運動員，日日流緊汗，又或者每日工作都有血有汗，獻上嘅擁抱，代表我知道你嘅有血有汗，代表成長印記。」今年才過了七個月，Ian已推出三首作品，但他似乎未夠喉︰「其實想出愈多歌愈好，我之前嘅目標想出五首，但依家想嘗試下係咪可以出到六首。」

姜濤擘大口試試「搖控」是否用蛋糕製成。（FB圖片）

Ian以最簡單真摰方式錄製新歌及拍攝MV。