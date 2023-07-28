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28/07/2023

拍片自薦演星爺《少林女足》 蔡思貝獲周星馳畀Like已心足

#蔡思貝 #apm夏日潮玩MOMO太空站 #貝遊歐洲 #少林女足
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　　【晴報專訊】周星馳早前為電影《少林女足》公開招募女演員，蔡思貝拍片自薦騷球技又曬身材。昨日思貝到觀塘apm出席活動，她透露自薦片是由自己一手一腳構思，並花了兩日兩夜剪片，相當享受當中的創作過程，不會太看重得失。

 

思貝出席商場活動，試玩不同裝置。

 

　　蔡思貝昨日出席《apm夏日潮玩MOMO太空站》活動，剛由英國和意大利拍攝旅遊節目《貝遊歐洲》返港的她，十分享受主持旅遊節目，因為旅途中遇到的人和事，可以豐富其人生閱歷，對演戲有幫助。思貝指今次21日的拍攝，共去了九個城市，所有事情都要一腳踢，「化粧、整頭、燙衫都係自己搞掂，每日要早三個鐘起身預備。」思貝認為雖然辛苦，但希望《貝遊》系列能長拍長有。

 

思貝透露胞兄會在其中一集旅遊節目中亮相。

 

花兩日兩夜剪片

 

　　提到拍片向星爺自薦，思貝在片中遊歷世界各地苦練足球，大玩心口頂波、泳衣濕身誘惑等。思貝透露是拍旅遊特輯時抽空拍片，「條片係我自己構思同剪輯，我飛返香港時，用咗20個鐘喺機上面剪，返到香港繼續剪。」雖然至今未知結果如何，但她直言不會太着重結果，思貝謂︰「如果我好在意個結果，自己會好辛苦，寧願享受咗呢個創作過程，大家見到我好有心思、有誠意，令到大家笑就足夠。（星爺都畀like你條片？）見到呀，已經好開心。」思貝又指籌備一部電影不是一朝一夕，若星爺需要，必定會聯絡她。至於師妹郭柏妍亦有拍片自薦，思貝相信很多人都想跟星爺合作，又笑指自己不介意做PA（助導），因為可以在星爺身邊偷師。

 

思貝在自薦片中除了展示球技，更水着上陣曬fit爆身材。（IG截圖）

轉載自: 晴報

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