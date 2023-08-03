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03/08/2023

夥拍舞台劇前輩擦火花！吳海昕不敢怠慢化身海綿吸功架

#吳海昕 #韋羅莎 #胡麗英 #Laugh Vacation #Sofiee #Rosa #白只 #朱栢謙 #楊偉倫 #阿卵 #193 #郭嘉駿
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　　【晴報專訊】吳海昕（Sofiee）將於10月尾演出搞笑舞台劇《Laugh Vacation》，拍檔包括韋羅莎（Rosa）、胡麗英、白只、朱栢謙、楊偉倫（阿卵）和ERROR成員193（郭嘉駿）。面對多位舞台劇前輩，Sofiee不敢怠慢，事前上戲劇班增值自己，到埋位排戲，就從前輩們身上偷師。

 

吳海昕第二次演出舞台劇，自認還是初哥。

 

　　《Laugh Vacation》講述一家假裝面臨結業的酒店，以集體回憶等方法去吸客，成功引來一班奇形怪狀的城市人入住。在疫情期間，不少香港人喜歡去staycation，吳海昕爆朋友的瘋狂經歷，「我朋友好鍾意攞酒店啲嘢，佢攞咗20對拖鞋。喺劇入面都會有啲貪心嘅人，亦有啲比較有良知嘅人，大家會有一種搵到自己或者身邊人影子嘅笑點。」韋羅莎亦指情節會引起觀眾共鳴，「我同白只飾演一對夫婦，諗住去staycation重燃愛火，但我一直記掛住屋企個女，根本浪漫唔到。」

 

胡麗英、韋羅莎和吳海昕首次合作，擦出不少火花。

 

驚嘆港人之創作力

 

　　香港人在疫情期間，內心難免有不少壓力。Rosa的工作停擺了兩年，直至準備公演舞台劇《最後禮物》的首日，又因疫情而煞停，這些打擊令她陷入沮喪的邊緣。而胡麗英演出的舞台劇亦被迫取消，「好多嘢都好脆弱，可能一個疫情令到自己無咗屋企人，有啲人因為無得飛而見唔到屋企人，咁我就問自己最想做啲咩？最重要係搵到快樂嘅方法。呢套劇係講大家用不同嘅方法尋開心，到最後乜嘢係最開心呢？」

 

　　Sofiee則看到港人在疫情下的無限創作力，「香港人喺疫情下產生咗staycation、不同嘅YouTube channel出嚟，無嘢會整得死香港人，所以呢套劇講我哋嚟到酒店staycation，好多可能性發生，人生就係好荒誕，但點樣喺荒誕入面搵到自己嘅生存空間，呢個就係觀眾喺呢套劇搵到共鳴嘅地方。」

 

吳海昕（左二）希望從拍檔身上學到搞笑本能。（資料圖片）

轉載自: 晴報

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