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03/08/2023

姜濤首場個人演唱會開鑼！唱《我只在乎你》冧姜媽

#姜濤 #KEUNG TO "WAVES" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023 #姜糖 #濤 #作品的說話 #Master Class #我只在乎你
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　　【晴報專訊】姜濤首次個人演唱會《KEUNG TO "WAVES" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》，昨晚在亞洲博覽館開鑼，全場幾近爆滿。騷前「姜糖（姜濤粉絲）」準備各式應援及布置，又在場外舉燈牌高叫「good show」，聲勢浩大。姜濤昨晚以一頭銀髮配合中國風黑白造型登場，獻唱新歌《濤》揭開序幕；他跳舞時躺在白布上，由多名舞者在白布後托起，營造凌空視覺效果，十分特別。及後，姜濤唱出《作品的說話》、《Master Class》，以及鄧麗君歌曲《我只在乎你》，他指因姜媽經常播《我只在乎你》，所以他從小聽到大，昨晚特地獻唱此曲送給媽媽。

 

姜濤以一頭銀髮的新造型示人。

 

　　姜濤又談到個唱主題由來︰「製作團隊問我嘅時候，我kick咗好耐，可能過去一年都係kick下kick下，創作方面無乜靈感。其實創意就係我個名『濤』，因為過去一年，無論個人同團隊經歷好多浪濤，我都希望我好似水一樣，可以有一萬種形態，去接受唔同批評同指點。」

姜糖在騷前聚集，高舉燈牌為偶像打氣。

轉載自: 晴報

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