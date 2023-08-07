許文軒新秀出身有意參加《中年好聲音》！催促緋聞女友麥美恩結婚可「甩難」？

【晴報專訊】許文軒（Edmond）入行20年，單在TVB娛樂新聞台任主持的工作已長達17年，歷年採訪過不少中港台歌手。熱愛音樂的Edmond原來曾是新秀（悉尼區選拔賽）冠軍，他坦言曾考慮參加《中年好聲音》，沒料到半年來密密採訪，看着參賽者的成長，漸漸成為戰友，算是圓了半個歌手夢。

42歲的Edmond入行廿年，除了主持娛樂新聞台節目，近年多了司儀工作。

許文軒主持的每周特備節目《大笪地唱不停》，跟《中年好聲音》的參賽者到訪不同社區表演，一時暴曬汗流浹背，一時淋雨濕身，但只要跟音樂有關的工作，Edmond都樂在其中。過去17年在TVB娛樂新聞台工作，讓Edmond有機會訪問到不少中港台甚至世界各地的歌手，令他成為一個音樂訪談的專業主持icon。現時他亦是《勁歌金榜》的主持人，「當年客串電視劇《老表，你好hea！》，角色係做《慢歌金曲》主持，嗰時我喺IG話如果做到《勁歌》主持就好喇，點知今年真係發生咗，成件事好夢幻！」

曾是新秀雙料冠軍

2003年，Edmond參加《全球華人新秀歌唱大賽》獲得冠軍及最佳台風獎，同年回港參加新秀總決賽而入行，「當時喺澳洲悉尼讀書，華人圈子好細，大家唔係玩新秀，就係選華裔小姐，我咪試下，點知贏咗。」後來遇上TVB娛樂新聞台開台，Edmond擔任外景採訪一直至今，近年更主持訪談節目《StarTalk》，「我好享受同歌手做專訪，唔介意一腳踢，多數都係我去約歌手，然後安排場地、剪接，自己做主導。」

2003年，Edmond回港參加新秀總決賽，同屆參賽者有陳偉霆。（資料圖片）

Edmond主持訪談節目《StarTalk》，親力親為相約歌手做訪問。（資料圖片）

去年《中年好聲音》海選，Edmond好想報名參加，「上年公司唔畀藝員參賽，但我負責主持記者會，因而識到一大班參賽者，由於我都年屆中年，真係有一種融為一體嘅感覺。」雖然《中年好聲音2》開放給藝人參與，但Edmond最後決定專注主持工作，沒有參賽。「依家出街有人認得我係音樂節目主持，雖然都未必叫得出我個名，但都好開心。我唔介意比人行得慢，希望將來多啲司儀工作，同埋有一個屬於自己嘅音樂節目。」對音樂熱誠依然不減。

Edmond因為主持工作，認識《中年好聲音》的參賽者，過去半年的密集式採訪，建立了友誼。（IG圖片）

怕緋聞影響Mayanne

Edmond跟麥美恩（Mayanne）同為娛樂新聞台出身，二人於五、六年前被影到並肩而行，當時女方甜絲絲拿着鮮花，因而傳出緋聞，但兩人一直否認。Edmond說︰「我同麥美恩嘅關係，係無人相信我哋由始至終都無拍過拖。」他坦承曾經十分介懷，因為既不是事實，又深怕影響女方，「真係怕麥美恩嫁唔出，我同佢太老友，好清楚佢所有嘢，淨係唔知佢有無拍拖，我都好想知。（你公開戀情可以甩難？）我有諗過，如果我結婚先，可能會被人鬧我拋棄麥美恩，所以我研究過喇，麥美恩盡快結婚先，咁我先可以慢慢物色對象。」

Mayanne與Edmond雖然否認拍拖，但不介意「情侶檔」接job。（IG圖片）

今年Mayanne分享生日慶祝照片，卻被誤傳Edmond向她求婚成功。（資料圖片）