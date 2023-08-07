姜濤演唱會邀偶像羅志祥做嘉賓，聽小豬話放棄打邊爐！被姜媽性感打扮嚇親：我阿媽真係控制唔到

【晴報專訊】MIRROR成員姜濤一連四場個人演唱會前晚圓滿結束，姜濤如願請來偶像羅志祥（小豬）任嘉賓，小豬得知為食的姜濤想完騷後打邊爐，便勸他「少吃一點」；姜濤事後笑言會聽偶像的話，並希望能相約對方食飯答謝。

姜濤向粉絲高呼「下年見」，但他笑言只是隨口講，未有實質開騷計劃。

姜濤前晚與羅志祥跳唱《No Joke》及《夠了》，對於與偶像同台演出，姜濤坦言焦慮又緊張；小豬搞笑說︰「有一天我看他IG動態，我也很焦慮，他說剩最後一天了，可以吃火鍋了！少吃一點會比較好！」完騷後，姜濤笑言會聽從偶像的話︰「小豬頭先叫我唔打邊爐，咁我就唔打邊爐，佢講咩我都聽。（食少啲？）好啦，兩啖，食少啲！」他又說︰「好夢幻，開演唱會係我其中一個夢想，同佢（小豬）表演係另一個夢想，今日（前晚）實現晒，真係好開心！」

小豬表示姜濤就像他的弟弟。

被姜媽性感打扮嚇親

提到他視姜糖為一家人，姜糖是否可名正言順稱呼姜媽做「奶奶」？姜濤爆笑說︰「你哋咪嗌囉，我阿媽都鍾意聽。（姜媽衣着性感？）我費事話佢，我阿媽真係控制唔到，我有時睇相都（嚇親），我都話根本唔係我想做藝人，係佢想做藝人！」至於腳傷未癒仍載歌載舞，他說︰「有團隊幫我做物理治療、針灸同包紮，其實褲入面全部都係繃帶綁住。」對於他在台上笑得燦爛，姜濤說︰「因為聽好多粉絲講，話覺得我出道愈耐愈少笑容，我想話畀大家知，我仲係以前嘅我，仲識笑！」





姜媽（右）前晚deep V示人。