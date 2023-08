古巨基演唱會邀請逾20位新晉歌手獨欠「聲夢幫」？基仔回應反骨之說：合作靠緣份

【晴報專訊】古巨基(基仔)前晚假灣仔會展舉行《I REALLY LOVE TO SING|AROUND THE WORLD LIVE 2023》,近年樂與後輩合作的基仔,最近與30位新晉歌手合唱新歌《星戰》,前晚更邀請超過20位樂壇後輩擔任演唱會嘉賓,被網民質疑為何獨欠無綫《聲夢傳奇》學員。基仔完騷後解釋︰「合作嘅嘢係緣份嚟嘅。」他強調首選幫助沒有大公司支援的新人及獨立歌手們,暗指「聲夢幫」有強大後盾,以回應反⻣之說。

基仔今次只演一場,而明年是他加入樂壇30周年,預告將會舉行巡迴騷。

古巨基相隔四年再開騷,一身全白造型的他,一口氣唱出《我生》、《初初》、《任天堂流淚》、《眼睛不能沒眼淚》及《漂流教室》揭開序幕。前晚基仔邀請大班新晉歌手擔任嘉賓,分別有MC張天賦、Tyson Yoshi(程浚彥)和應智越(細貓)等。及後,基仔邀請19位新一代歌手上台合唱《星戰》,包括ERROR成員吳保錡、張進翹、顧定軒、黃劍文、洪助昇、張蔓莎和黎展峰等,陣容強大。其後,基仔唱罷《人生有幾多個十年》後,透露兒子Kuson首次欣賞自己的演唱會,「今次係我做咗爸爸之後第一個演唱會,亦都係我個仔第一次睇我開演唱會,佢有睇我綵排,仲話『爸爸I want to dance with you』,跟住帶咗佢上台跳咗兩首歌,帶返佢落台之後,佢竟然話『I am sad,點解要帶我走』,原來佢咁熱愛舞台。」他並帶領全場大叫「Kuson」,希望把片段留給囝囝作記念。

基仔帶領19位新生代歌手上台合唱《星戰》並逐一介紹。

MC與基仔合唱《自我安慰》,掀起全晚高潮。

驚喜囝囝捱眼瞓接放工

完騷後受訪,基仔大爆囝囝竟然抵受眼瞓,堅持等爸爸完騷,「我encore完落台,見個仔喺台底捱住眼瞓等我,佢話『我想上台』,當時有啲觀眾已經走緊,我擔心如果再上台會引起混亂,我哋考慮咗一陣,都係唔好喺嗰陣時帶個仔上台,佢知道無得上台就有啲眼濕濕。(下次開騷父子上台?)睇下我幾時再開,同埋到時佢仲想唔想啦。」

三歲多的Kuson等爸爸收工,冧死基仔

另外,談及音樂計劃「I REALLY LOVE TO SING」,基仔指第一階段已完成,第二階段將邀請唱作人為他寫歌,對於被網民質疑合作單位獨欠聲夢歌手,狠批無綫出身的基仔反骨。基仔解釋合作是緣份︰「我上YouTube見到有潛質嘅歌手就搵邊個,大部分都係大家唔識嘅,所以真係緣份嚟,因為係上網隨機睇到,有啲人係賣晒家當都要做歌手,因為無乜資源支持,只能喺網上發布歌曲,我想有多啲唔同渠道畀人認識佢哋。(主力支持啲細公司或者獨立歌手?)尤其係《星戰》呢首歌,的確有呢個心,(即係同聲夢學員無緣份?)緣份嚟嘅啫,(其他更需要幫忙?)上台呢班歌手相對(聲夢)的確更需要幫忙。」