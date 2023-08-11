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11/08/2023

林峯變黐身女兒奴！趁拍劇空檔偕妻女到訪大馬動物園

#蘇志威 #劉小慧 #張馨月 #林峯 #家族榮耀之繼承者
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　　【晴報專訊】現年43歲的林峯與太太張馨月育有一名女兒「格格」，兩公婆經常在社交網大曬溫馨家庭生活。日前，林峯趁拍劇空檔與妻女到馬來西亞某動物園遊玩，難得有時間陪伴快將三歲的愛女，林峯全程貼身照顧，而「格格」難得曝光，獲網民大讚可愛。

 

摸住烏龜的林峯笑得十分開心，童心未泯。（IG圖片）

 

　　林峯正身在馬來西亞趕拍新劇《家族榮耀之繼承者》，除了與「爆釘CP」佘詩曼再演情侶，還有視帝羅嘉良、「歡喜哥」許紹雄、羅子溢及黃浩然等演出，陣容鼎盛。日前，林峯趁拍攝空檔，偕妻子張馨月和女兒「格格」，一家三口到當地熱門動物園「城之農場」遊玩。

 

林峯全程貼身保護女兒，表現細心。（IG圖片）

 

　　動物園在網上平台分享林峯一家到訪的相片，只見林氏一家如普通遊客一樣，在園內近距離親親小動物。相中，林峯一手抱住囡囡，又替老婆張馨月孭手袋，認真細心。他們在園內不時撫摸小動物，林峯抱住女兒餵飼山羊；張馨月則十分大膽，將一條蛇放在頸上，林峯幫她托住蛇身，看來是想跟蛇合照。只見林峯全程如貼身保鑣般抱實女兒，一家與動物合照時，他更化身人肉椅子，讓囡囡坐在他的大腿上，這位暖男爸爸果然錫女兒錫到燶。雖然「格格」戴帽子及口罩遮樣，但露出一雙圓圓大眼睛，獲網民大讚十分可愛。

 

張馨月將蛇放在頸上，相當大膽。（IG圖片）

 

蘇志威劉小慧拍拖到訪

 

　　另外，草蜢日前在大馬舉行巡迴演出，蘇志威亦趁機與太太劉小慧到該動物園遊玩。熱愛小動物的二人抱起多隻動物拍照，表現得愛不釋手。當日劉小慧更開直播，向粉絲介紹動物園，玩得不亦樂乎。

 

蘇志威和劉小慧開心餵羊。（IG圖片）

轉載自: 晴報

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