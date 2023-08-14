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14/08/2023

蔡卓妍難忍百億身家男友太花弗？阿Sa認分手︰梗係有問題！

#蔡卓妍 #阿sa #百億麻將館太子爺 #石恆聰
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　　【晴報專訊】蔡卓妍（阿Sa）昨日被爆與「百億麻將館太子爺」男友石恆聰結束六年情，有傳二人在婚姻上未有共識，加上男方疑跟女星C小姐過從甚密，令阿Sa決心分手。阿Sa昨日直認情已逝，但強調分手不涉第三者。

 

阿Sa強調跟舊愛石恆聰（右）再見亦是朋友。（資料圖片）

 

　　現年40歲的蔡卓妍早年曾與鄭中基結婚，離婚後跟同門師弟陳偉霆拍拖，姊弟戀維持五年告終。阿Sa與富三代石恆聰自17年起相戀，為保護戀情，阿Sa一直低調；六年來二人多次傳出好事近，雖然阿Sa否認，但今年六月她在網上發布酒店staycation獨照，驚見鏡中倒影有男士操刀拍攝，疑似是男友視覺，令外界相信二人依然愛得甜蜜。

 

　　不過，昨日有報道指阿Sa與石恆聰六年情斷，原因是二人對婚事未有共識，同時有傳男方未定性，跟圈中C小姐過從甚密；有指阿Sa一度啞忍男友的花弗性格，但明知感情難以開花結果，最終忍痛分手。有傳石恆聰曾經箍煲，但未能令阿Sa回心轉意。報道指阿Sa回復單身後心情低落，所以過去三個月放長假即「報復式」旅行，先在五月尾陪嫲嫲、父親及兩名表姐遊泰國，再與母親到瑞士旅行；隨後再跟友人到韓國，化身「trip精」治情傷。

 

阿Sa與兩位表姐帶嫲嫲外遊，非常孝順。（資料圖片）

 

心情大靚歎美食

 

　　昨日阿Sa大方承認與石恆聰已經和平分開一段時間，當中不涉第三者︰「我哋仲係朋友，咁分開梗係有問題嘅，不過我哋自己知就得。」昨日，阿Sa助手在抖音發布短片，只見阿Sa心情大靚，大啖大啖食蟹黃麵，期間不慎弄污上衣，非常為食。此外，阿Sa將於本月26日與鍾欣潼（阿嬌）合體，聯同李克勤、陳慧琳等在廣西演出音樂會，相信屆時將成為焦點。

 

昨日阿Sa在短片大吃大喝，似乎情傷已癒。（抖音截圖）

轉載自: 晴報

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