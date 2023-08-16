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16/08/2023

COLLAR拍團綜令蘇雅琳Ivy私隱意外曝光！So Ching退團「8-1」堅守信念再出發

#Collar #蘇芷晴 #So Ching #女團 #全日制COLLAR學院
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　　【晴報專訊】女團COLLAR因蘇芷晴（So Ching）退團，從此以「8-1」姿態前行。七位女生搞作多多，推出新歌《idc》外，又到日本拍攝團綜。短暫的同居生活令眾人感情大增，雖然懷念八人的時光，但保持初心，相信自己，帶着《idc》的態度走下去。

 

 

　　COLLAR隊長沈貞巧（Gao）、成員王家晴（Candy）、許軼（Day）、蘇雅琳（Ivy）、邱彥筒（Marf）、李芯駖及陳泳伽（Winka），早前到日本拍攝團綜《全日制COLLAR學院》及新歌《idc》MV。難得一班女仔朝夕相對12日，除了特別嘈，也令他們私下一面曝光。

 

COLLAR推出新歌《idc》，前衛造型惹來負評。（IG圖片）

 

　　拍攝期間，有日攝製隊突擊Ivy的房間，竟拍到她掛起來的內褲，這段花絮片段公開後，不少網民取笑她穿「阿婆底褲」，Ivy忍不住撒嬌說︰「我怕走光…就着無痕底褲，我未嫁㗎！依家咁點算？」其他成員立即幫Ivy解圍，指她是最有擔當的一位，Gao大讚：「Ivy好好，會幫我哋洗晒啲衫，每日分開唔同顏色嘅衫攞去洗。」

 

Ivy應攝製隊開門，誰知令身後衣架上的內褲曝光。(網上截圖)

 

想念八人表演時光

 

　　成軍以來，她們經歷不少風浪及抨擊，最大的衝擊莫過於蘇芷晴退團，從此大家各自向目標進發。Candy坦言，近日重溫八人一起表演的片段，「唔覺唔覺睇咗兩個鐘，雖然會好掛住嗰個時候，霎時感性係可以，但都要move on，七個人繼續堅守信念，帶住以前嘅力量行落去。」

 

　　種種經歷令她們的心臟愈來愈強大，Marf說︰「有任何衝擊打落嚟COLLAR身上，我哋都會尊重各自處理方法，唔會刻意討論，件事過咗去，有機會先再傾，呢個係COLLAR嘅相處之道。」就如新歌《idc》宗旨：保持初心，相信自己，團結一致，不受任何質疑之聲影響。

轉載自: 晴報

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