胡定欣自認欠缺「戀愛腦」！ 呻因太理智未能脫單！笑言要咗人先要錢

【晴報專訊】無綫劇集《破毒強人》主角陳豪（阿Mo）及胡定欣昨日率領演員到油塘宣傳，定欣的角色「章琳」因投入兒女私情，被嘲諷是「戀愛腦」；現實中的她感觸表示正因性格太理智，缺乏「戀愛腦」，所以至今仍然單身。

定欣揚言要靠自己「出pool」。

《破毒強人》上周收視升至23.6點，昨日席上公布第八集的七天跨平台總收視突破25點，成績令人鼓舞。定欣對收視報捷感高興，她在家中以100吋投影大屏幕欣賞劇集︰「咁樣睇好正，好有電影感。」提到劇中感情戲，她自言其角色「章琳」被內地觀眾取笑太「戀愛腦」，又周旋於陳豪與蕭正楠（Edwin）之間，她更情不自禁咀嘴Edwin。問到定欣目前的感情生活，身旁的阿Mo也替她着急，忍不住哈哈大笑；定欣尷尬道︰「我努力中。（可有催林盛斌介紹？）哎呀，得㗎喇，我會自己搞掂。」至於現實中是否戀愛腦？她回應︰「拍拖梗係戀愛腦啦，仲咁理智？你睇下！我太理智咪咁（單身）囉。（要錢定要人？）唉，要咗人先喇梗係！」

陳豪被子女投訴要「交人」

至於阿Mo透露太太陳茵媺與三名子女已從加拿大回港，目前仍受時差困擾，他說︰「太太喺屋企好忙，我都知佢辛苦，又要準備仔女開學，一個湊三個，我又開緊《企業強人》陪唔到佢哋玩。（被子女投訴？）有少少，個女話臨瞓前要話畀佢知幾時返，朝早擘大眼要見到我喺度。」

張曦雯大曬招牌長腿谷劇。

另外，同場的Edwin自爆外父、外母原本不看翡翠台，但刻意較鬧鐘追劇，令他甚有成功感；而張曦雯（Kelly）亦指男友靠英文字幕睇劇。Edwin透露本月底到內地開個唱，而個唱嘉賓方面，他笑說：「老婆（黃翠如）一月已幫我唱過。（翠如歌藝有否被叫回水？）佢其實唱歌OK，我一直都想請身邊演員朋友上台，睇過之前Kelly唱歌短片，兩個可以比拼下。」提議翠如、Kelly及郭柏妍可組魔音女團？他即笑笑口道︰「佢哋三個組女團都OK。」





定欣在劇中情不自禁主動咀蕭正楠。（IG截圖）