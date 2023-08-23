ERROR郭嘉駿借新歌紀念舊情！193談「謝票非義務」：言論上講錯

【晴報專訊】ERROR成員郭嘉駿（193）最近推出今年首支單曲《以為只是沒送花》，新歌以其情史為藍本，紀念他與前女友的一段情。近日ERROR主演的電影《陰目偵信》票房未如理想，193更爆出「謝票非義務」言論，疑拒再謝票；前日已回歸謝票場的193，解釋並非拒絕謝票，又認為事件引起網民對電影的關注，反而錯有錯着。

前日，193再次現身《陰目偵信》謝票場。（IG截圖）

郭嘉駿請來ERROR隊友梁業（肥仔）一起去台灣，與當地女神林莎和李恩菲拍攝《以為只是沒送花》MV。提到以歌曲紀念舊情，本身開設咖啡店的193透露，原來開舖的念頭，也是受前女友影響。他慨嘆以前不懂得情趣和浪漫，不懂閱讀伴侶的心意，跟對方拍拖四、五年，最後分手收場。193目前正籌備下一首新歌，但時間倉促，身體又欠佳，「一個月前，我無啦啦發燒，好攰又頭痛，跟住有鼻水、痰，過多幾日開始咳，仲有血，我咳爛咗喉嚨，完晒工作先去睇醫生，醫生話我有病毒。我人生第一次連續食10日、兩種唔同嘅抗生素，食完都未好，依家睇緊第三次醫生。」

193邀得台灣女神林莎在MV中飾演前度女友。

新聞當作逆向宣傳

早前，193為主演的電影《陰目偵信》謝票後，在粉絲Telegram群組發言，表示收到騷擾訊息，又指謝票並非義務，揚言拒再謝票；而古天樂被記者問及事件時，表示「好忙就唔好勉強，唔好捱壞身體」。193說：「古生講得啱，謝票係一定要做，因為可以同觀眾交流，之前謝票我都好開心，可以同觀眾分享我嘅角色設計。又學古生話齋，量力而為，前幾日我都出咗IG story，我話『去到就去，我都唔夠膽應承大家啲咩』，（如果）錄音、拍嘢超時…我嚟唔到，唔想大家失望。」

會否擔心事件影響形象？或電影公司不再找他拍戲？193說：「我當時唔係咁嘅意思，嗰段說話放喺Telegram群組，諗住同fans講，因為有人問我點解唔去謝票，所以先解釋番唔係義務。當刻我都諗係咪要delete（刪除）？我知言論上係講錯咗，可以修飾，可以靚啲…但經過『燒畀你』事件，知道我嘅Telegram有好多間諜、hater，所以我唔delete！好定唔好嘅新聞，對我嚟講都係新聞，呢單新聞我見到有hater鬧我，亦有fans支持我，同埋去到第二、三日事件發酵，終於有人討論番《陰目偵信》呢套電影，咁神奇？」他事後亦有向電影公司解釋，自己並非拒絕謝票。

呃梁業入股開食肆

此外，提到最近肥仔有份投資的兩間食肆先後結業，193抵死說：「我係咪要多謝肥仔？我間Cafe成日被人話呃錢，我發覺逆向宣傳，只要講到超差，啲人就愈想去試！肥仔單新聞出咗之後，好多人都讚我間Cafe，咦！我要叫肥仔入股，我有安慰佢，佢個形象好啱做飲食，我諗住下一間呃佢入股，就算蝕錢，佢都會掟錢出嚟，佢好有錢，所以佢唔介意蝕少少，賺錢咪一齊賺，都幾開心！肥仔依家心情OK，錢財身外物，你諗下佢幾型，執咗兩間都仲有錢，日日買名牌，希望佢快啲同我開多間，或者我哋四兄弟開一間，我哋三個呃肥仔錢！」

193笑指肥仔有錢，提議ERROR四子夾份開食肆。（資料圖片）