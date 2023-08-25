容祖兒個唱三度延期曾想腰斬？自稱單身中女：男又好女又好，都係無！

【晴報專訊】容祖兒的《ANOTHER SIDE MY SERECT LIVE演唱會》前晚在演藝學院舉行第30場，該場為慈善場，當晚共籌得100萬善款。34場演唱會現已進入倒數階段，祖兒談及期間因病而三度延期，令她意志消沉，曾想過取消餘下的全部場次。

祖兒今次演出有很多經歷，令她相當難忘。

容祖兒前晚舉行演唱會慈善場，不少觀眾配合大會主題穿上橙色服裝，祖兒對台下觀眾說︰「你哋全部都係大慈善家，又係着橙色，你哋係『慷慨絲』呀。」祖兒不時走近台邊跟觀眾互動，又以早前於台上「飛咪」一事自嘲︰「驚唔驚我跌支咪落台？」期間祖兒自稱單身中女，口快快問是否每一位成功女士都難有伴侶，一度把男朋友講成女朋友，台下即時起哄，祖兒即笑說︰「做乜啫，男又好女又好，都係無。」

對網民提議開棟篤笑，祖兒謙稱不敢越級挑戰。

完騷後受訪時，祖兒的聲線略帶疲累，她表示由於還有餘下四場，所以不能夠太用力說話。談及個唱期間因病而三度延期，祖兒坦言生病時十分憂慮，「有段時間我都好沮喪、好頹、好迷惘，仲提議不如取消餘下場次。多得演唱會導演彭秀慧教我點樣調節心態，佢同我講我哋做演出嘅，舞台就係醫生，雖然重啟個唱後嗰一個星期，我仲病緊，多謝觀眾嘅包容，又畀咗好多力量我，我先可以繼續落去。」

爆蔡卓妍努力物色男友

另外，對於好姊妹蔡卓妍（阿Sa）近日爆分手，祖兒坦言一早知情，但沒有特別慰問，「我哋有互相update對方嘅生活狀況，知知哋啦，（你哋可以一齊搵男朋友？）我讓畀佢先，佢話唔再介紹男仔畀我，有都留番畀自己先喎。」

祖兒模仿薛家燕演繹的廣東版《FLOWER》，前晚捧場的家燕姐則在台下一起跳開花舞。