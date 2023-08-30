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30/08/2023

江熚生澄清MIRROR缺席頒獎禮傳聞！AK笑指：點會問Frankie㗎？求證應問「膊頭有花」㗎啦！

#江熚生 #太保 #譚玉瑛 #黃梓曜 #黃梓樂 #七月返歸 #MIRROR #副隊長 #陳瑞輝 #Frankie
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　　【晴報專訊】由MIRROR副隊長江熚生（AK）和白靈主演的靈異港產片《七月返歸》，早前宣布入圍第22屆紐約亞洲電影節競賽單元。前晚電影在香港圓方舉行首映禮，男主角AK剛由美國出席電影節返港，首次正式擔正電影的他，坦言對票房有壓力，希望粉絲多多支持。

 

AK指兩位小演員的演戲經驗比自己豐富，故視他們為前輩。

 

　　江熚生、影帝太保、譚玉瑛、小演員黃梓曜和黃梓樂等前晚出席《七月返歸》首映禮。獲前輩太保公開大讚有演戲潛質，AK聞言後表示多謝，直言首次正式擔正電影男主角感到緊張。談及MIRROR成員相繼參與電影演出，會否擔心被比較？AK坦言有壓力︰「壓力係嚟自出面太多比較，點都好，好多謝團隊願意相信我。」問到「生粉（粉絲）」會否包場支持？AK笑說︰「佢哋話驚睇鬼片呀！我畀個方法佢哋，可以約埋心儀對象一齊去睇。」他笑指會有意外驚喜。

 

太保和譚玉瑛齊齊大讚AK有潛質、勤力又有禮貌。

 

獻計粉絲約心儀對象看戲

 

　　至於有傳MIRROR不會出席年底的樂壇頒獎禮，成員陳瑞輝（Frankie）承認收到公司的通知，原因是要綵排MIRROR演唱會。身為副隊長的AK澄清沒有收到正式通知，「我都有睇新聞…點會問Frankie㗎？梗係問個膊頭有花㗎嘛，哈哈。我哋當然好想出席啦，始終都係每年樂壇嘅盛事，但公司lock咗期去排練一月底嘅MIRROR演唱會，依家仲安排緊個行程，唔理獎項嗰啲，每年都趁呢個機會去同其他歌手聚會，（會積極爭取出席？）我哋都好想去，一切有待公司安排啦。

 

Frankie日前出席活動時，承認收到通知將缺席年尾頒獎禮。（IG圖片）

轉載自: 晴報

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