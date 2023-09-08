  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

08/09/2023

李爾晨全靠經營健身室保持穩定收入！靜待機會等家人認同

#李爾晨 #男排女將 #非凡三俠 #ViuTV劇集 #Kyle
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】李爾晨（Kyle）是前香港男子甲一排球員，投資健身室約兩年，運動員出身的他，能將喜愛的事變成事業，不但為他帶來穩定收入，可以給家用之外，更令他可以無後顧之憂去衝演藝事業。

 

運動員出身的李爾晨身高185厘米，高大有型。

 

曾參與ViuTV劇集《男排女將》。（IG圖片）

 

　　李爾晨在尖沙咀經營的「女士專屬」健身室超過兩年，他感激客人的支持，才捱過了疫情最艱難的時刻。今年他再下一城，跟沈震軒和陳欣妍合資近七位數字，在銅鑼灣開設健身室。Kyle說︰「沈震軒聯絡我經理人，因為佢屋企太多健身器材，嚟緊搬屋想轉手去我尖沙咀健身室，我就話唔好賣，不如一齊開多間，大家一拍即合。」

 

李爾晨希望在演藝圈有一番作為，讓母親不用擔心。（IG圖片）

 

　　Kyle直言全靠健身室生意的收入，近年才可以有家用給家人，「雖然唔係咩大數目，但總算係畀到家人一份心意同安心，之前演藝事業係有少少迷惘期，屋企人都叫我既然搵唔到錢不如唔好做，但我一直想有好作品畀到屋企人一個交代。」

 

曾因聲線失去角色

 

　　簽約邵氏兄弟三年多，Kyle雖然有拍攝劇集的機會，但仍然有待「入屋」，他說︰「我都沉澱咗幾年，呢幾年努力睇戲、上堂學戲，呢個過程非常寶貴。我當然想有更多演出機會，但我明白尤其男藝人，真係要有種味道、人生要有經歷，先可以演繹到啲深度角色，所以我依家心態比較平穩，靜待機會。」Kyle透露早前成功試鏡獲得一個劇集角色，但臨門一腳被撤換，「開工時先發現我把聲太沉厚，同個角色好唔配合，咁我就無咗個角色。如果喺幾年前發生，我一定會好唔開心，但依家就覺得唔緊要，再等下一次機會。始終角色係講緣份，有得改善就改善，聲底呢啲無得控制就惟有調整心態。」他透露下月將接拍一個網劇，角色相當具挑戰性，有機會跟不少殿堂級前輩合作，令他非常期待。

 

李爾晨在《非凡三俠》中飾演殺手。（電視截圖）

轉載自: 晴報

全城注視！銀行紛紛推出定存高息優惠，即上etnet一鍵格出最佳息率！► 了解詳情

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#李爾晨 #男排女將 #非凡三俠 #ViuTV劇集 #Kyle
沒有相關資料。

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【今日知昔】九龍城寨唔係得犯罪活動！當年香港有八成魚蛋來自九龍城寨！？

鬼節必聽鬼故！知名音樂人因葵帶你北角靈異遊~ 竟然意外捕捉詭異女聲！？│港古仔

etnet.com.hk