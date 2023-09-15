  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

15/09/2023

陶大宇孖吳啟華、張兆輝合體開騷！昔日師奶殺手豪言必唱「倒轉地球」

#吳啟華 #陶大宇 #張兆輝 #萬千星輝頒獎典禮2022 #刑事偵緝檔案 #倚天屠龍記 #倒轉地球 #師奶殺手 #劉德華金曲
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】陶大宇前日在微博上載與吳啟華、張兆輝拍演唱會海報的照片，原來三位「師奶殺手」將於11月中合體假佛山開騷。大宇接受本報訪問，豪言必唱「飲歌」《倒轉地球》外，又透露三人不止唱歌咁簡單︰「我哋有遊戲、互動同小品劇，開開心心做場騷！」

 

陶大宇、張兆輝、吳啟華合作開騷，粉絲高呼「回憶返晒嚟」。（微博圖片）

 

　　三位90年代無綫當家小生，今年初重返無綫任《萬千星輝頒獎典禮2022》頒獎嘉賓，陶大宇、吳啟華及張兆輝的出現勾起觀眾集體回憶，重提他們的角色，包括《刑事偵緝檔案》張大勇、《倚天屠龍記》的張無忌及楊逍；不少網民期待他們合作拍劇，可惜至今未有聲氣。不過，近日他們合體拍攝海報，預告在11月中假佛山舉行演唱會。前日，大宇在微博上載他們拍攝演唱會海報的花絮，只見三人穿上黑西裝，打扮型到爆。內地網民紛紛留言表示準備搶飛，又指「好期待大宇哥的首場演唱會」、「期待倒轉地球」、「建議全國巡演」。

 

早前華仔開生日派對，大宇和壽星仔「世紀同台」。（資料圖片）

 

嘆幾十歲人拒騷肌

 

　　大宇接受本報訪問時，透露三人屆時有不少表演，「我哋又唔係完完全全淨係唱歌，當中有遊戲、互動同小品劇，開開心心做場騷。因為大家都認識咗幾十年，又拍咗咁多經典港劇，想搵個機會當係紀念！」問到三人有甚麼開心回憶？大宇稱︰「以前大家都唔成熟，但又要扮大個，做一啲有型嘅角色。（到時會否騷肌？）大家都幾十歲，而且又唔係真正歌星，唔會騷肌喇！」

 

　　談及他近年因翻唱劉德華金曲《倒轉地球》而成為網民寵兒，屆時可會再次演繹這首金曲？大宇笑說︰「一定走唔甩啦，到時我哋會唱四、五首歌，仲有啲合唱歌。」大宇早前在華仔的生日派對同台合唱《倒轉地球》，他開心說︰「我好榮幸參與，當時感覺真係好夢幻。」

轉載自: 晴報

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#吳啟華 #陶大宇 #張兆輝 #萬千星輝頒獎典禮2022 #刑事偵緝檔案 #倚天屠龍記 #倒轉地球 #師奶殺手 #劉德華金曲

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

【etnet chill賞你】賞 DeerKids 學玩樂 學前適應班 或 親子遊戲小組 免費試堂體驗!

etnet.com.hk