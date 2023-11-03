思家大戰 | 李思捷串爆黎芷珊：細細個就睇你！《叠影狙擊》演員周秀娜、黃浩然等對決台慶MC

李思捷主持的《思家大戰》於周日（5日）請來台慶劇《叠影狙擊》演員，對戰台慶主持人組合；由周秀娜率領的「叠影狙擊」 隊，隊員包括黃浩然、郭政鴻、關禮傑和蔡穎恩。鄧梓峰則領軍「台慶MC」隊的黎芷珊、馮盈盈、林溥來和吳幸美迎戰。

「叠影狙擊」隊有周秀娜（左起）、黃浩然、郭政鴻、關禮傑、蔡穎恩。

今集《思家大戰》火花十足，周秀娜透露在《叠影狙擊》中一人分飾兩角，而黃浩然則是大反派：「同周秀娜對手戲最多，由利益關係漸生感情，慢慢鍾意咗佢，所以拍攝時要揣摩一下。」而郭政鴻、關禮傑是一對兄弟，但卻有不少衝突場面，郭政鴻不慎劇透：「我哋呢套劇仲有好多反派！」

「台慶 MC」隊吳幸美（左起）、林溥來、馮盈盈、黎芷珊、鄧梓峰。

台慶MC隊則大展口才，個個牙尖嘴利，李思捷大爆鄧梓峰最「高竇」，笑謂：「節目播到第三季，用咗三季時間先請到鄧梓峰上嚟。」鄧梓峰一派輕輕鬆鬆解釋：「兩個原因啦，一嚟我要諗著乜衫上嚟節目，呢個問題都諗咗年幾；二嚟我要知點玩先夠膽上嚟玩，睇咗好多集參考一下先，即係好似我讀書咁，我要留幾年班先夠膽考會考囉！」令全場發笑。

鄧梓峰風趣幽默，大放笑彈。

黎芷珊分享任台慶司儀的感受，她最開心能著靚靚上鏡，李思捷衰多口：「你真人同上鏡都咁靚，我細細個就睇你。」黎芷珊聞言即鼓起泡腮扮嬲指住李思捷話：「你係咪要講細細個呀？」未玩遊戲，先有火花。

思捷衰多口「激嬲」芷珊姐姐。

正式玩遊戲時，李思捷問問題：「有一個相同性別孖生兄弟姊妹嘅好處？」周秀娜答：「可以頂替對方。」李思捷即問：「係咪好似你喺套劇入面咁？」周秀娜笑住回答：「唔係！但我哋share男朋友用。」眾人大為譁然，鄧梓峰搭嘴：「追同一個女仔，邊個得閒邊個去，我都有一對孖仔，呢方面佢哋就冇話我知，我估啫。」全場爆笑。

思捷重演名場面！

娜姐答問題好認真。

李思捷又再施展扮嘢本色，他曾在電影《勁抽福祿壽》中分別以四大天王、汪明荃和鄭少秋的聲綫講出：「周秀娜，你今次仲唔笑？」李思捷重演這句經典對白，大叫：「周秀 娜你今次仲唔贏？」相當搞笑。

「轉載自晴報」