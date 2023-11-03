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03/11/2023

林作、裕美切「燒豬」賀5週年！女方祝福句子批死男友坐監！林作透露七師傅批不會入獄

#裕美 #林作 #JPEX #七仙羽 #七師傅
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　　林作與裕美昨日（1日） 拍拖五周年，二人拍拖以來經常公開互寸，但感情愈來愈好，早前林作涉JPEX案被警方拘捕，裕美患難見真情，不離不棄，不但獲封最佳女友，更成功打動林作媽媽。

 

二人昨晚食Omakase慶祝。

 

林作對於「呃裕美五年青春」得戚舉V。

 

JPEX風波│林作靠女友掩護後門鬼祟離開警署 裕美5度助脫困打動未來奶奶

 

　　林作與舊愛麥明詩各自各精彩，女方日前認愛盛勁為，而林作則在拍拖紀念日前，一早向「網上大神」求問如何慶祝。昨晚，林作與裕美出席活動後，到中環食omakase慶祝，林作問裕美：「今日（昨日）我同我女人五周年慶祝, 有咩感覺？佢30歲同我一齊, 依家佢35歲。」裕美沒好氣說：「被你呃咗五年青春。」趁裕美去廁所，林作自拍說：「趁美美去廁所，我好坦誠分享同佢一齊五年嘅經歷同反思，我係好後悔嘅。」不改互窒本色。

 

 

 

 

 

　　原來好戲在後頭，裕美準備了燒豬蛋糕慶祝，最過癮的是蛋糕上的祝福句子：「5週年你就坐監。」明寸男友官司纏身可能入獄，認真百無禁忌。二人吹蠟燭前，裕美再許願：「祝你心想事成，萬事如意，快高長大，恭喜！」回家後，裕美用菜刀切蛋糕展示「刀功」，又說：「我刀法強而有力，唔好得罪我。」至於林作則透露，昨晚在活動上遇到七仙羽，林作說：「她（七師傅）說我不會坐監，並一定會應驗。以此為證，我信七師傅，一向好準。」

 

林作涉JPEX案被捕。（資料圖片）

 

裕美「調虎離山」助林作離開警署。（資料圖片）

 

裕美對男友不離不棄。（資料圖片）

 

林作表示相信七師傅。

 

　　此外，身為網絡風頭躉的裕美，日前上載一條「如何面對你的抨擊者」的心靈雞湯式短片，分享面對haters及負評如何自處。裕美指無論公眾人物抑或素人，都試過被人攻擊，她說：「被人話完，通常有兩種感覺，一係被人話中，所以好嬲；另一種係覺得人哋冤枉你，然後你好想解釋，但解釋係冇用，因為佢根本就冇心聽。你講乜佢都只會會話『你解釋即係掩飾』，講嚟都嘥氣，無謂嘥時間。」

 

 

 

 

 

 

裕美父女失散廿多年靠Twitter尋親 帶媽媽赴日一舉動原諒家暴過去

 

　　裕美透露，她收到的網民攻撃，大多是罵她「你係雞」、「煮啲咁嘅嘢就諗住嫁入豪門」、「你一定係整容」，她說：「我會答『係呀係呀！我係整容㗎！你點知！你真係聰明啊！我仲隆埋胸添，本來-Ａ依家變咗G，你睇下，幾大！』只要佢（網民）開心就好，順住佢意，佢覺得咁樣就係真，咁你咪成全佢囉。」她續說：「因為我本身都有抑鬱症，所以唔好去push佢哋（haters），我地去關懷佢哋，我地可以出一點綿力去幫助佢哋…對世上每一個人對你的攻擊，最好的還擊係你活得好，有自己生活，唔需要同人比較。」

 

「轉載自晴報」

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