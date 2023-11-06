飯氣攻心2 | 原班人馬獨欠黃子華！魏浚笙Jeffrey、何啟華@ERROR加入！導演陳詠燊劇透大佬到外地尋理想

《飯戲攻心》由黃子華、鄧麗欣、張繼聰等主演，受疫情影響，由原定去年農曆賀歲檔上映，延至9月中秋檔期播出，票房衝破7,000萬，成為香港票房成史上no.1笑片﹐令台前幕後十分振奮，導演陳詠燊和眾演員都希望能原班人馬開拍續集。早前宣布推出《飯戲攻心2》，而鄧麗欣、張繼聰、王菀之、林明禎等，於3號晚為電影造勢，加入大量新角色，但獨欠「大佬」黃子華。

《飯戲攻心2》繼續由《飯戲攻心》陳詠燊執導兼編劇，除了首集原班人馬鄧麗欣、張繼聰、王菀之、林明禎、陳湛文和廖子妤外，更加入多位好戲之人加入大家庭，包括謝君豪、魏浚笙（Jeffrey）、何啟華＠ERROR、 胡楓、羅蘭、米雪、蔣志光、黎彼得、凌文龍、余香凝、楊偲泳、胡子彤、林家熙、伍詠詩、黃呈欣等。導演陳詠燊透露戲中黃子華在戲中要去外地找尋理想，為了完整故事，沒有把黃子華「大佬」一角加入，並謂「我哋都好尊重大佬嘅個人決定。」而在戲中飾演大嫂的林明禎則表示，大佬不在她要撐住頭家。

鄧麗欣則指雖然黃子華未有參與電影，但子華精神永遠都在當中，又表示對票房充滿信心，因為加了很多「叔伯兄弟、姨媽姑姐」而飾演二佬的張繼聰則表示因拍攝《飯戲攻心》而同黃子華成為朋友，而且很有默契，所以今次拍攝時都不時想起他。