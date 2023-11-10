社內相親 | 陳漢娜與Anson Lo拍親熱戲遭留言鬧「賤女人」！Lokman大談《冰上火花》戲服「有味道」 ?

談及早前舉行的5周年直播，有指主持人經常喝止他們，Lokman說：「本身係我同AK做主持，但因為實在人太多，場面失控，惟有有個主持一下大局，係有少少態度先至喝得停，所以ok！（有指Tiger講嘢『毒舌』？）可能佢比較唔夠瞓，平時大家都毒舌，大家都互毒，（邊個最毒舌？）其實我都三甲，重拳㗎，Tiger就好精準。」Frankie指AK是效果型毒舌，Alton是道理型毒舌。

Lokman仲要本身有濕疹。

對於ViuTV劇集《冰上火花》在熱播中，Lokman笑說：「成套劇都好青春，連味道都好青春，因為我哋太多人，唔夠地方拎出嚟曬，所以個味道係最青春，不過每日都會消毒。（Lokman本身有濕疹，怕唔怕更加嚴重？）我戴咗膠手套，再戴冰球手套，我寧願焗少少，因為嗰個味道我唔係好接受到。」談及有指《IT狗2》將開拍，Lokman表示有傾過明年開拍，以他所知，是《IT狗》的延續，Frankie說：「如果我呢個『Neven』變得嬲爆爆，或者寸寸貢。」

此外，對於Hanna在ViuTV劇《社內相親》中，與盧瀚霆（Anson Lo）有親熱戲，她笑言神徒（Anson Lo fans暱稱）好理智，所以不擔心人身安全，不過她透露在拍攝時已收到攻擊性的留言，「話我『賤女人』，應該唔係阿Lo啲fans，我係得啖笑，唔通演員唔接工作咩？我唔會回覆，亦都攻擊唔到我，我覺得我對得住自己。」