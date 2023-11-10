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10/11/2023

離婚界KOL｜張致恒直播遭挑機親身示範性用品？開腔認不想離婚：真係要嚟嘅咪嚟囉

#張致恒 #雯雯 #離婚KOL
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　　張致恒（Steven）同老婆雯雯被封為「離婚KOL」並非浪得虛名，結婚四年抱四以來，老婆嗌離婚的次數就數之不盡。雯雯近日又又又再次嗌住要分開，講到似層層咁，仲話下一個Post就係簽紙一刻。而另一邊廂，張致恒就好似冇乜影響，昨晚就開直播。

 

大家族，大唔食細都要食。

 

　　之前又嗌冇錢要周圍撲水的張致恒，呢一陣子兩公婆差不多日日有新聞，又表示要離婚。但是天無絕人之路，張致恒又搵到份工。咁啱得咁橋有傳媒發現張致恒在旺角一間情趣用品店打工，又咁巧合不久之後他出帖文，介紹某種男士保健食品，可以精神奕奕抬起頭做真男人。

 

老婆嗌離婚又走佬…

 

　　直播期間，當然不少網民問張致恒有關商品的問題，而且留言都不會「錫住」充滿挑釁性，但他都好快回答。有人問他可否在店內即場示範用品，他就話：「你夠唔夠膽即場用，你唔夠膽唔好問呢條問題。」還有人問他有沒有服用男子保健食品，他坦言：「我試過呀！食完個人精神咗，冇咁易攰。」

 

雯雯結婚當日都黑住面簽紙。

 

　　新鮮滾熱辣有新聞，老婆嗌住離婚，網民都把握機會，不止一人問張致恒是否會離婚。他沒有露出一點傷心模樣，但就沒有透露太多：「離婚呢啲嘢唔講啦！睇新聞咪知囉！如果真係要嚟嘅咪嚟囉，都係嗰句，我係唔會想離婚嘅。」亦有網民好奇，張致恒會否眷戀以往做明星的精彩生活，他強調自己只是一個藝人：「唔掛住，因為我唔係明星，係一個藝人，藝人係一份工，而家只係轉另一份工。唔唱歌喇！費事又被人話我靠黐。」

 

 

 

 

 

　　張致恒為求關注，還自爆就快生日：「過幾日就生日，放假同啲仔慶祝一下，每年生日都買一嚿唔切三文魚。大家可以上嚟（舖頭），唔使送禮物，折現得呀喇。」其實他在直播內都不止一次叫網民去搵自己，還表示大家去到，自己會整冷麵給各位，只要簡單放低薯片飲品便可以，唔知有幾多人真係會去「送暖」呢!

轉載自: 晴報

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