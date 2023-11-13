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13/11/2023

大劉劉鑾雄記招自爆有睇TVB《愛回家》！不點名評女角樣「硬膠」！「嫌疑人」古佩玲、樊亦敏同稱：笑得好自然

#愛回家 #古佩玲 #劉鑾雄 #TVB
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　　日前，富商劉鑾雄舉行記者會期間，向現場媒體透露平時有睇無綫的習慣。日理萬機的他，除了講得出《東張西望》的採訪個案兼有個人感受之外，他自爆間中亦有睇《愛回家之開心速遞》，並分享個人見解，還加插自己的幽默睇法，評價劇中一位女演員「硬膠樣」。大家都好想知他口中的人是誰，紛紛作出揣測。

 

 

　　當日劉鑾雄直言：「我見到有個角色，唔開名，硬膠到、肌肉實到唔識郁，你哋去睇邊個最似啦！男就好少咁硬膠，多數女啦，但人哋真係為咗搵食。」聽完搞到人人都心癢癢，好想知劉生口中的女演員是誰。網民都有好多猜測，上榜藝人分別有滕麗名、樊亦敏、葉蒨文和莊思明。

 

 

 

 

 

　　加入劇組日子尚淺的古佩玲，昨晚（11日）有份演出《善心滿載仁愛堂》，被問到《愛回家》中有女演員被批評「硬膠樣」，她表示沒有留意報道，亦出言維護所有人：「我多數同熊家嘅人合作，大家都笑得好自然。」

 

 

 

 

 

 

 

 

　　至於同樣「上榜」的樊亦敏，在回應傳媒的時候「三太」上身哈哈大笑，更反問對方有沒有更多的提示，回答時充滿自信，表現大方：「一定唔係講緊我，我笑得好自然，我係純天然冇整過嘅，但我就唔知佢講邊個喇。」

轉載自: 晴報

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