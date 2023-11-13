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13/11/2023

蔡楓華11月尾開個唱！訪問否認患精神病！單身多年分享感情格言：一紙婚書又點？

#蔡楓華
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　　蔡楓華將於11月24及25日假文化中心舉行2場演唱會，他接受TVB娛樂新聞台《StarTalk》專訪時，忍不住怒斥多年的負面新聞是「毀滅性報道」，強調自己絕非精神病患，他又罕有分享愛情觀及擇偶條件。

 

蔡楓華接受訪問，宣傳下月的演唱會。

 

蔡楓華罕有在訪問中大談感情世界。

 

　　蔡楓華接受《StarTalk》主持許文軒（Edmond）訪問，提到每年堅持開騷，他指一班忠實歌迷對他不離不棄，所以開騷回饋他們。提到今次是自資開騷，蔡楓華說：「託賴做過咁多次自己演出同投資嘅騷，都有錢賺。」雖然疫情期間無工開，他仍能靠積蓄過活，澄清：「我有積蓄㗎嘛，我邊有被人接濟過？我又有投資，唔係嗰啲虛擬幣，好穩陣收息。」

 

 

 

 

 

　　網民發現蔡楓華過往幾年開騷，演唱會海報都「循環再用」同一張相，今次終於影一輯新相，他笑說：「（被人）講得多，咪影過一輯。但（用同一張相）絕對唔係慳錢，影輯相幾千蚊搞掂，因為人哋覺得（之前張相）好咪用。今次我著番皮褸後生啲，戴番cap帽好型咁。」

 

85年，蔡楓華主持《勁歌》季選時，因一句言論影響前途。

 

強調情緒冇問題。

 

　　1985年，蔡楓華主持《勁歌金曲》季選時，因一句「一時嘅光輝未必係永恆」而備受批評，往後多年的報道都以負面為主，他力斥：「呢啲唔係負面，係毀滅性報道！唔可以胡亂話人有精神病，咁對藝人係絕對傷害，更甚於話佢爛賭、爛滾！郁一下隻手話你手舞足蹈，講嘢又影你大頭話你自言自語，眨眼又話你反眼，係冇可能接受！我好清醒，咁有思路，點會係神經？」他又透露希望日後出自傳。

 

 

 

 

 

 

　　平時甚少露面的蔡楓華，今次難得談及平日嗜好，年輕時愛飛車的他，現在的嗜好是收藏名貴結他，又會聽不同類型音樂：「古典、粵劇、K-pop我都有聽！」他預告本月開騷後，將相隔一段長時間才再開演唱會，「因為我好想喺紅館開騷，但好難排，等有紅館（檔期）先做。」

 

當年好靚仔。

 

已故天后梅艷芳勸蔡楓華多點唱歌，少點從事幕後。

 

　　單身多時的蔡楓華，在節目中亦難得談及感情事，對於找伴侶，他無奈說：「隨緣，而家唔係我揀人，係人揀我。我以前講話要求（對方）樣靚身材正，只係講畀人聽，其實我對擇偶冇乜要求，一紙婚書又點啫？就算結咗婚，如果唔啱嘅仲煩，搞一輪手續。有啲人講得好啱，曾經同某人同居已經當做結咗一次婚，佢要嚟，一定會嚟；佢要走，無謂挽留，呢個係我嘅格言。」許文軒問是否過往的感情經歷，令他有如此想法？他只是說：「係有啲經歷，所以無諗呢樣（感情），做好自己。」

轉載自: 晴報

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