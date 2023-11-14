李嘉欣獨子Jayden暴風長成！有腦經營2個YouTube頻道！貪靚電髮染頭，網民冧爆留言直呼「老公」！

李嘉欣去外地旅行，不忘分享與家人的合照。今年8月她再次去歐遊，就見到她拖著一位身形高䠷型男在街上閒逛，原來是他的兒子許建彤（Jayden）。12歲的Jayden暴風式成長，除了高度，外貌都令人眼前一亮，搞到不少網民都心心眼，忍不住讚不絕口。

許建彤在家族中深受長輩歡心。（IG）

做KOL。（網上截圖）

Jayden作為家中獨子，自然是李嘉欣和老公許晉亨的掌上明珠，而聰明乖巧的他，在許家亦深得長輩歡心。作為「贏在起跑線」的富三代，Jayden細細個已經好有腦，計仔多多，好早已經在YouTube經營2個頻道，其中一個教人打機，另一個就分享短片，有時表演魔術、又教人整Pancakes，諗頭多多。不過從小到大，Jayden都會乖乖地跟著父母身邊，而且好Sweet地拖著母親的手一起出入不同的場合，隨著他長大，站在李嘉欣身旁似足「小情人」。

之前李嘉欣都感嘆囝囝長大得很快。（IG）

媽媽都保養得好好，有人魚線。（IG）

去年，Jayden還只是小朋友身形，由李嘉欣帶著去學踩滑板，落堂後坐在餐廳內專注打機，搞到李嘉欣要「哦媽」上身叫他放下手提電話專心吃飯。轉眼一年後，Jayden就成長不少，BB味全消，少男唇上還開始長汗毛。近日Jayden去睇高爾夫球賽，之後在IG分享跟球員的合照，見他已經開始對儀容有要求，電髮又染色，變得型仔好多，好有爸爸嘅影子，應該都迷倒不少女仔；有網民更忍唔住留言：「老公」，可見Jayden的吸引力不少。

睇到人心心眼。（IG）

今年年初，李嘉欣在IG限時動態，貼出Jayden還是孩童時，母子二人一起在遊戲枱前聚精會神地玩的照片。當年囝囝還是一個小朋友，不經不覺間已長大，李嘉欣亦感慨地寫道：「M最近覺得自己矮了，玩遊戲會輸給你，你又不讓我，但無論如何，祝你12歲生日快樂。」囝囝日漸長大，反而53歲的李嘉欣保養得好，凍齡有術， Keep得身材十分好，人品極好經常在IG分享泳照，早前一輯相，更展露馬甲線。