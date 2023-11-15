新聞女王 | 佘詩曼霸氣強勢阿姐嚇窒全劇演員？靠「萬歲」放低隔膜！李施嬅參考女主播報道口吻

由佘詩曼、李施嬅、何依婷、何廣沛、鄧智堅、龔慈恩等主演的無綫台慶劇《新聞女王》，今日在電視城舉行宣傳活動，眾人在台上分享。何廣沛表示為了要操fit身形，每日都要食雞胸和雞蛋；何依婷則指在劇中要被淋紅油；鄧智堅就爆阿佘經常「萬歲」，請大家食鮑魚和煲湯。

《新聞女王》將於下周首播。（《晴報》圖片）

阿佘演強勢的Man姐。（《晴報》圖片）

相隔7年，阿佘返回娘家接拍《新聞女王》，在劇中飾演霸氣又強勢的Man姐，她笑稱接到劇本後，要演好角色，「每日好大工作量，要記嘅嘢實在太多，每日返到屋企，我坐喺寫字枱，唞啖氣，好開心，我完成今日嘅挑戰，好似打咗場仗咁，但我好享受呢個過程。（挑戰大過做《延禧攻略》嘅嫻妃？）大過，始終《延禧》好多條線，每人都分擔一啲，唔使每日都開工。」

拍攝前，監製安排她們去無綫新聞部參觀，「新聞部阿head畀咗張卡片我，跟住我自己message佢，問佢我可唔可以自己嚟練吓，因為我好驚呀，佢就喺一個錄影廠set up畀我練，真係大開眼界，見到主播嘅認真同緊張。」對於她和何廣沛有激情戲，阿佘表示電視尺度始終有限，所以不會太過激，只是感覺上而已。問到阿佘是否經常「萬歲」，阿佘笑說：「未拍之前有個圍讀，我見大家都好緊張，有少少驚，因為圍讀嘅時候，大家就應該已經入咗角色，唔應該怯，所以圍讀完之後，我整一個飯局，大家都係年青人，玩一晚就放下嗰個隔膜。結果ok啦，佢哋冇咁驚，因為我呢個角色好strong、好寸、好嚴厲，如果第一日開工就要咁樣，佢哋會好驚我，高Ling（高海寧）都講，我哋咁熟，拍第一場戲，佢都驚咗我，其他人咪仲驚，不過其實好多人都有萬歲。（你經常演咁強勢角色？）唉，唔係呀，我都好柔弱㗎！」

李施嬅指自己拍之前，搵咗個女主播嚟參考。（《晴報》圖片）

李施嬅飾演女主播，她直言深深體會到做傳媒很難，「出街周圍跑，體力勞動，臨場反應要好快，冇得NG，新聞稿超難講，雖然有字幕機，我睇住，但眼唔郁得，我有去學一位新聞報導員嘅口吻，我練咗過百次。」問她對哪個女主播印象最深刻？李施嬅笑說：「黃曉瑩，其實我係參考佢嘅嘢。」她透露劇中與高鈞賢有感情線。