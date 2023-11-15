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15/11/2023

Alton@MIRROR《男韓即地獄！？》被迫試牛睪丸！口震震對鏡頭：唔Okay！同行王雍泰首當其衝第一個品嘗

#MIRROR #演員 #ViuTV #南韓 #王智德 #綜藝節目
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Text: 娛樂組 Photo: 大會提供

　　ViuTV全新節目《男韓即地獄！？》即將會在今晚隆重首播，逢星期一至五晚上10時30分播放。節目由王智德（Alton）、羅允芝（Giann）及王雍泰（Nicky）擔任主持。對於女士來說，韓國是一個充滿化妝品、時裝和café的天堂。另一方面，對於同行的男伴來說，去韓國等於落地獄！這番說話是事實，抑或是偏見？節目希望透過六方面包括「食、玩、買、景、cp值和文化」證明「男韓非地獄」。而三位主持將會體驗不同的旅遊行程，透過抽籤和遊戲競賽決定誰可享受「天堂」，誰要落「地獄」。

 

　　今晚（13日）播出的一集，三位主持一同抵達韓國機場便要進行第一次抽籤，但只有兩個人可乘坐預先安排的專車。眾人最終決定以「包揼定輸贏」，落敗的Alton要迫坐一般列車進入市區。幸好他擁有在韓國居住過三個月的經驗，讓他可以順利解決交通問題。在繁忙的列車站裏，Alton不忘搞笑自誇：「有九成嘅人可能覺得，因為而家係繁忙時段所以咁多人。等我代表另外嗰一成嘅人講一句，我懷疑啲人聚集喺到嘅原因係因為我。」

 

 

　　第一日，三位主持去馬場洞畜產市場品嚐最高級的韓牛，而曾經學過韓語的Alton被迫成為翻譯擔當。三人意外地購入「地獄級的牛睪丸」，就連現場的韓國青年都表示未食過。製作組決定透過接龍遊戲決定三人裏面誰要品嚐秘製牛睪丸。Nicky首當其衝，成為第一個初嚐牛睪丸的主持。Alton有幸成為第二個試食牛繽紛的主持，在品嚐之際慨歎Nicky能夠如此豁達，另一方面食到口震震向著大家說：「唔okay！」

 

 

轉載自: 晴報

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