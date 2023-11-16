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16/11/2023

黎明演唱會劉鑾雄甘比勁High唱跳《我的親愛》！DJ雲妮目擊：好睇過大劉開記招

#陳凱韻 #演唱會 #胡楓 #劉德華 #李嘉欣 #梁業 #郭富城 #雲妮 #黎明 #劉鑾雄 #DJ #歌曲 #張學友
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Text: 娛樂組 Photo: IG、大會提供

　　天王黎明（Leon）昨晚（14日）舉行《Leon黎明紅館演唱會2023》頭場，最近開記招再掀全城熱話的富商劉鑾雄（大劉），激罕現身偕太太陳凱韻（甘比）睇騷，大劉睇得興奮更站起一齊跳唱，充滿動感，精彩過開記招。

 

好靚仔。

官仔骨骨的Leon狀態大勇。

 

　　Leon昨晚大唱多首經典金曲，包括《我的親愛》、《那有一天不想你》、《對不起我愛你》、《情深說話未曾講》、《傻痴痴》、《夏日傾情》及《願你今夜別離去》等等，勾起觀眾集體回憶，首首都識跟住唱。全晚無落台換衫、只簡單換上不同外套的Leon，用盡台上每一分鐘表演；Leon亦貫徹不跳舞宗旨，唱快歌依舊坐定定，交由dancers熱舞，而ERROR隊長梁業（肥仔）是個唱舞蹈總監。

 

 

　　昨晚台下嘉賓亦相當精彩，日前開記招的大劉難得現身紅館，與老婆甘比、溥儀眼鏡老闆邱子傑及邱李茂琪夫婦一齊睇騷。全程High爆的大劉不但揮手拍攝合照，聽到《我的親愛》時，更與甘比一起站起身又跳又唱！商台DJ Vani今早在節目《雲妮鍾情》表示目擊大劉跳舞，並分享大劉跳唱片段，笑言：「目擊大劉甘比跳唱我的親愛，值回票價，好睇過大劉開記招。」片段中，大劉一邊揮手跳唱，一邊望住甘比甜笑，簡直鐵漢柔情勝過黎明，似乎他開記招澄清一連串負面傳聞後，心情大靚。

 

甘比好開心。

甘比讚Leon坐定定依然魅力驚人。

 

　　甘比亦變身Leon小粉絲，大讚昨晚是「very happy night」，她更影低Leon坐低唱快歌，搞笑留言：「真係只有Leon可以坐喺度唱快歌，但大家仍然high high high。」除了大劉夫婦，Leon契爺胡楓（修哥）亦到場睇騷，著住潮牌風褸的修哥又唱又跳，充滿活力！

 

　　至於過往必捧Leon場的大美人李嘉欣，昨晚未有現身，只送上花籃祝賀，未能締造與大劉世紀同場的畫面；而三大天王張學友、劉德華及郭富城亦送上花籃到賀。

 

 

轉載自: 晴報

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