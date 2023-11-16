  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

16/11/2023

姜濤@MIRROR IG開名反撃網民風波未完！女網友改名仍被騷擾！終發真人影片：請停止欺凌！

#MIRROR #姜濤 #咪嘴
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　MIRROR成員姜濤早前出席公開活動時被質疑「咪嘴」，初時姜濤只係表示「繼續努力」，不過日前佢罕有連環出IG Story反擊一位女網友嘅回應，更帖出女網民嘅社交平台連結，令到唔少姜糖湧入「聲討」。雖然姜濤事後道歉，女網民亦改咗名網名，但今日女網民再次蒲頭表示仍受到騷擾，希望大家停止欺凌。

 

　　女網民發放咗一條佢真人演出嘅聲帶，並同時發出文字公告，內容如下：

 

　　「本尊知道當晚已被人偷圖開假ac，亦早預計了會有人冒充身分回應，本尊無法了解各狀況！當晚雖然很震撼也很亂，只為了減少不必要的誤會和太多打擾攻擊及出於保護各人，希望早日回復平靜如常而IG轉名和setting，但連日繼續受姜粉追蹤和打擾，根本改名都無用！ 但，為免再有花生料令事件繼續發酵，暫時不會回應什麼，而特設這公告，以正視聽，除了為發表這公告外而表達外，這一個月，本尊會神隱，基本上不會接受或聯絡任何傳媒類的人士的，如日後再有什麼回應都可能是假的。希望事件的影響和攻擊欺凌可真的終止，無論是欺凌攻擊我，還是姜先生的，我都不喜歡，一樣難受！從來討厭欺凌也反對欺凌，這點從沒變！雖然到今日我仍覺得很震撼和無法了解為何會發生這些事，但只想說：『希望姜先生和我都可各自身心安好，也許大家都不好受，也許都仍很大壓力，但願可有空間可冷靜和療癒身心，祝福他也請保重！』最後，也多謝各界關心和支持我的朋友們！真心多謝大家，抱歉可能仍很亂，打得1999（一嚿嚿），希望大家明我的意思，多謝大家！祈禱！」

 

　　事緣姜濤早前出席活動時唱《蒙着嘴說愛你》，到尾段大會安排4名小朋友上台，姜濤嚇咗一跳，同小朋友講「你出咗嚟呀？」之後佢冇再唱歌，一直傻笑，但現場仍然繼續播放有佢底聲嘅音樂，被網民質疑「咪嘴」。

 

　　姜濤日前於限時動態貼出一名女網民留言：「其實一聽就知，唔係真唱啦，畀啲認真同專業得唔得呀？唱首歌都要咪？真係唔ok啊！」姜濤在女網民留言下回應：「你可以不喜歡，但請你不要用你的主觀觀點去抹殺別人的努力。最讓我覺得生氣的是你的IG裏有一系列關於精神健康的分享，很好，但請你自己也要做到，不然我真的覺得很諷刺，你永遠不知道你看似輕描淡寫的一句話能傷害一個人多深，按鍵真的可以傷人。」之後姜濤post出女網民相片，更可以用連結到去對方社交平台，引來大批「姜糖」群起攻擊。

 

 

　　你有壓力。

 

　　姜濤之後刪文，再於限時動態發文道歉：「出道以來，一直面對著很多負評、攻擊、各種不實報道，也一直學習如何跟這些聲音共存，昨晚因為衝動，做了一些不應該的事，我向這位女士道歉，我們應該提醒自己不要把網絡當戰場，把鍵盤當武器，因為拒絕網絡欺凌，每個人都有責任，無論我們是甚麼身分，都應該對自己說的每一句話負責。」

 

 

 

 

 

 

 

　　姜濤之後更在限時動態分享該女網民的相片及帳號，稱「你提到的同理心和誤解，希望你可以以身作則」，引來大批「姜糖」群起攻擊。事主曾經發文稱「好吧老人家不太懂用IG，大概知道他本尊誤會了，他是講道理的話，我想他應可溝通對話，但我不了解不認識，也知道他因為嬲豬放了上Story，所以被炸爆了ac，就當體會一下吧」。事件終由姜濤今發文道歉而結束。

轉載自: 晴報

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#MIRROR #姜濤 #咪嘴

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk