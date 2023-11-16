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16/11/2023

《東張西望》主持梁菁琳遊澳洲大show自拍照！下巴勁尖、五官立體變「蛇精」？網民質疑P圖Filter太重手

#東張西望 #梁菁琳 #蛇精女 #P圖 #Katerina
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　　梁菁琳（Katerina）在2021年參選港姐，落選後加入TVB，成為《東張西望》主持之一。梁菁琳近月來沒有在《東張西望》出現，原來她現身身在澳洲悉尼，回到她以前讀大學的地方。不過她的近照就被指個樣唔同晒，被質疑她落filter太重。

 

　　梁菁琳po出一張在悉尼街頭的自拍照，留言：「Greeting from sunny Sydney.」相中可見悉尼的天氣非常好，梁菁琳的自拍中亦帶著笑容。不過不少人就指不太認得梁菁琳，她除了臉型變得怪怪的，下巴亦變得勁尖，五官亦變得好「立體」。網友質疑她落filter太重，或是化妝化得太重手。

 

 

　　29歲的梁菁琳參加《2021年香港小姐競選》之前，是一名獸醫，以雙重一級榮譽於世界排名前50的名牌學府澳洲悉尼大學畢業，主力研究動物胃部真菌感染等科目。作為學霸的梁菁琳，放棄做獸醫，選擇入行做藝人。她曾接受《晴報》訪問，「我覺得娛樂圈充滿無限可能性，我哋有當歌手嘅牙醫、唱兒歌嘅醫生，所以獸醫做主持唔會有衝突。原有嘅知識、思維方式以及分析能力，都幫到我做主持時嘅口才同埋臨場反應可以有更好表現。」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　不過在入行後，「學霸港姐」也受過不少負評攻擊，衣著、身材受到觀眾抨擊，批評她賣弄性感。梁菁琳曾撰文解釋採訪時穿背心的原因是因工作需要，「三十幾度的高溫，我總不可能穿著闊袍大袖像漢服似的衣裳，跑去後巷視察或是一直在室外追著路人訪問吧？而且又有誰會希望工作時，自己的衣服會被器材或是環境中的任何物體勾到呢？」她又指表示從小到大，自知外貌並不符合香港主流的審美標準，「輪廓長得太異域，身形也比一般亞洲女性來得更有曲線。」

 

 

　　而早前播出的《寵愛Pet Pet》中，梁菁琳亦有份拍劇，演回老本行，學識大派用場，「我有時會畀意見，唔使埋位嗰陣會幫手照顧小動物，同埋幫手做動作指導。」

 

 

 

轉載自: 晴報

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