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17/11/2023

賭王千金何超蓮拍整甜品片被酸民笑賺流量！網民：有錢人就不能做飯嗎？

#何超蓮 #三房千金 #何鴻燊 #竇驍
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　　已故賭王何鴻燊的三房千金何超蓮，向來靚女又貼地，不時在網上分享愛用小物、化妝技巧等。久不久親自下廚的超蓮，日前拍片教整甜品，誰知好端端的煮食片段竟然惹來酸民，批評她身為富家千金居然要下廚煮飯，只是純粹想「接地氣」賺流量，令超蓮躺著也中槍，相當無辜。


 

新婚的超蓮與竇驍被屢傳婚變，超蓮po恩愛相闢謠。

 

超蓮一向又靚又貼地。

 

　　超蓮與竇驍今年4月新婚後，不久即重投工作，主力在內地發展的超蓮除出席活動外，又在社交網分享生活及工作日常。日前超蓮拍攝新一條「吃貨蓮蓮」系列短片，示範如何炮製中式心太軟。這道上海美食並非朱古力心太軟，而是紅棗夾糯米糰做成的甜品。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　片中，超蓮逐個步驟示範，包括洗紅棗及去核、糯米粉溝水搓成糰，更教網民一個小貼士，先用油炸一下再煮熟，令心太軟更漲，油糖比例更好更美味。只見她全程有板有眼，用刀也沒有「姐手姐腳」，明顯平日有下廚習慣。

 

超蓮曾公開豪宅，但被質疑似示範單位。

 

超蓮曾上載性感泳照。

 

　　不少網民表示要跟超蓮食譜，但竟然有酸民留言：「天呀，賭王女兒居然還要做飯？你那麼有錢，天天去五星級酒店吧，我們學會做飯是必須的，你這樣是接地氣賺流量。」網民大多看不過眼，留言為超蓮辯護：「她有她還需要流量幹嘛呢？」、「不會做飯的吃貨不是真正的吃貨」、「不管有錢沒錢，烹飪是種享受」、「明顯是真的會做，不是為了錄視頻而做！」、「評論區有毒…有錢人就不能做飯嗎？」等等。

 

 

 

 

 

 

 

　　其實，超蓮過往曾拍片教煮意粉，片中她將蒜頭切片時的刀功不俗，明顯真的懂下廚。不過超蓮亦並非第一次被無理抨擊，曾有酸民批評她在煮食片段中講太多英文，幸好網民普遍認為只是該酸民玻璃心。另外，她亦曾公開內地豪宅內部，但被質疑似示範單位，裝修不夠豪華，不像是她的家。

轉載自: 晴報

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