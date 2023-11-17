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17/11/2023

叠影狙擊│入行55年孟海上月病逝遺作客串演黑幫大佬！曾多次提名金像獎最佳動作指導

#叠影狙擊 #孟海 #TVB #台慶劇 #動作指導 #導演
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　　TVB台慶劇《叠影狙擊》現正播出，劇情講述胡卓希飾演的韋霆釗因懷疑梁曦（周秀娜 飾）並不是真正的梁曦，因而飛到新加坡當地求證。及後他找到了當地的黑幫大佬（孟海 飾）幫忙，要求對方派殺手到港殺梁曦。孟海生前在劇中作客串演出，此劇是其遺作之一。

 

　　戲班出身的孟海，七歲時拜刀馬旦粉菊花師傅為師學習京劇，與陳寶珠、蕭芳芳、林正英、惠天賜、楊盼盼等為師兄弟。10歲的他在電影《風塵客》中首次演出，14歲離校後獲安排為多個電影擔任替身和武師，及後成為動作指導。直至18歲，孟海被李小龍欽點在電影《麒麟掌》演出，再在《龍爭虎鬥》主演，正式為他打響名堂。後來孟海憑《皇家師姐》榮獲香港第五屆電影金像獎「最佳男配角」獎。

 

 

 

　　孟海在不同殭屍影視系列中與師兄林正英成為最佳拍檔，經常都孖公仔出場。80年代尾，孟海由幕前工作慢慢退到幕後，擔任動作指導或者導演。他為香港影視付出良多，曾多次提名金像獎最佳動作指導。孟海曾指，做武指的心願是希望拍的動作場面夠真實，以及演員同武師唔好受傷。拍多年戲，孟海最終目標是做導演，他指自己好多謝洪金寶開戲畀佢拍。

 

 

　　早幾年孟海曾為港台拍劇，2014年拍過《同里有親》，拍檔有錢小豪、冼色麗、狄易達及童愛玲等，之後又客串演出《獅子山下2016》第7集，同場有鄭敬基同郭慧，至近年才較少幕前工作。孟海在上月初因食道癌不幸病逝，終年65歲。孟海的弟弟孟龍和姪女孟希璘協助孟海太太及女兒處理身後事，上月28日，家人為孟海於大圍寶福山設靈。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

轉載自: 晴報

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