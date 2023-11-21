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21/11/2023

叱咤2023｜尹光為叱咤最喜愛男歌手拉票！ DJ黃正宜見光B超興奮！廟街歌王望從阿正手中取得獎座

#DJ #叱咤樂壇流行榜 #黃正宜 #財富及資產管理 #演員 #歌手 #尹光 #頒獎禮
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　　尹光今日獲邀出席滙豐銀行舉辦防騙嘅「呃Fair」，他更以 「AI尹光」Wan.K 同真人同步亮相親身演繹新歌，同時亦為「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」我最喜愛男歌手拉票，表示希望到時可以從阿正 （黃正宜）手中取得獎座，將現場氣氛推高。

 

 

　　近年網上及電話騙案顯著增加，騙徒利用高科技手法行騙，防不勝防。滙豐特別舉辦全港首個「呃Fair」，透過藝術品披露騙徒詐騙技巧的千其百騙藝術展。今次「呃Fair」合共展出25件「呃piece」，以輕鬆玩味的形式揭開每個欺詐手法的神秘面紗，讓大眾以不同維度提升呃Sense，做好防範，免得被人呃。「呃Fair」將由2023年11月22日 至12 月11日於啟德 AIRSIDE G009開放公衆參觀，費用全免。

 

 

　　今日「呃Fair」發佈會開場時，AI尹光Wan.K首先神秘登場，一句招牌歌詞笑爆全場，正當大家期待 AI Wan.K 演出之際，真尹光竟然驚喜現身會場，真假尹光雙雙同台演繹最新力作《Dear Myself》。擔任活動司儀的阿正亦不禁高呼﹕「終於有機會可以親眼見到兩位光B同時演出，實在太感動啦﹗係咪真㗎？」

 

　　講到蒙騙經驗，尹光稱自己不時收到不同短訊要演唱會門票，甚至收到來歷不明連結要求補交隧道費；阿正也同樣表示，經常收到短訊指是親戚指示找她借錢解決燃眉之急，兩位眉精眼企，又豈會隨便回覆可疑訊息，讓騙徒有機可乘。今次展覽亦令二人大開眼界！ 作為全港最大的社區銀行，滙豐不單關心社會議題，同時都希望提高廣大市民對騙案之警覺性，連尹光都大讚﹕「今次阿爸都YO住俾LIKE呀﹗」尹光指，防騙第一步當然要有警覺性，而今次展覽則正好幫助公眾提高警惕，在旁阿正即鬼馬指﹕「所以我頭先無俾你個把AI歌聲呃倒﹗」

 

 

　　「呃Fair」場内佈置玩味十足，各個區域裏展示不同呃piece背後的詭詐與解說，令阿正及尹光都大嘆「呃tist好堅」！見到帶有自己肖像的《換面伊人》時，二人都感到相當興奮，笑稱﹕「今次先知道原來手指喺人面同鏡頭之間來回移動，咁人面換面技術就會無所遁形，唔嚟都唔知咁多相關防騙知識！」

 

轉載自: 晴報

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