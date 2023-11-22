  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

22/11/2023

《新聞女王》惹熱議！前新聞主播都追劇兼發「觀後感」！麥詩敏、姚雋彥批劇情離地不合乎現實

#新聞女王 #台慶劇 #佘詩曼 #馬國明
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　台慶劇《新聞女王》昨晚首播，首集已經出現翻巴士的大型事故場面，而文慧心（佘詩曼飾）和梁景仁（馬國明飾）兩大主播在SNK新聞台的鬥爭，第一集已經火藥味十足，文慧心為「搶人才」，不惜在直播前20秒要脅上司飛哥（鄧智堅飾），劇情節奏可算幾明快。

 

 

 

　　由於以往劇集都甚少涉及到新聞主播的題材，今次《新聞女王》難得以電視新聞台為背景的劇集，吸引到連有線新聞部的主播們都一齊收看，男主播陳書君IG分享一張照片，相中至少兩男兩女新聞部的同事正在圍爐收看《新聞女王》，其中一名是有線財經主播鍾卓恆，大家似乎都相當支持。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　劇中有不少情節都令人感到不合邏輯，例如唐芷瑤（陳曉華飾）竟為了車Cam片段而刑事毀壞打爛貨Van的車窗盜取，完全犯法兼不合情理，不過事件未完結，一切仍然有待劇情發展。而兩位前新聞主播麥詩敏和姚雋彥就分別分享自己的「觀後感」，兩人不約而同暗嘲劇集離地不合情理。麥詩敏提出三點現實不可能發生的三點，「廠內專人補妝、戴耳機，絕對唔會有發生」、「臨出街前30秒企起身話唔讀，要脅上司，好似誇咗！」、「咁急嘅LIVE有時妝都冇時間化，佢仲慢慢喺度戴耳環！」。至於姚雋彥留言說：「CREW車係寶馬，呢個電視台新聞部咁富貴，我搭開HIACE㗎咋！做Live都有稿讀，Add Lip兩句講埋鋪毛（Promote）就收工，呢份工真係易做。」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　不少網友都將《新聞女王》跟2013年播出的劇集《導火新聞線》及近日上映的電影《白日之下》作比較，均認為《新聞女王》較為「離地」，而且著重的是主播之間的鬥爭而不是新聞從業員。而網友們對《新聞女王》有彈有讚，「套劇有張力。第一集已經好多嘢睇。李施嬅甚少呢種角色，但係表現極好，好有型。佘詩曼有台型。馬國明一般般唔似主播。」、「有氣勢，第一集已精彩，埸面真實迫真，情節緊湊，俊馬俏佘互鬥精彩，2個斯文主角大演鬥戲，不愧視帝視后，繼續追看」、「記者比消防救護警察早到現場？」、「節奏慢，無個種新聞緊凑性，場面太唔真實，這方便韓劇係優勝，待進步，阿佘暫時嘅演出，在報新聞時這段，我覺得又係慢，逐句斷開，第一集仲係好散，希望後面會更好！」等等。

 

 

 

 

 

 

 

 

轉載自: 晴報

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#新聞女王 #台慶劇 #佘詩曼 #馬國明

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk