Edan呂爵安賀柳應廷生日貼絕密片段！31歲壽星Jer被封「自摸Jer」？

MIRROR成員柳應廷（Jer）昨日（20日）31歲生日，獲隊友Edan（呂爵安）上載絕密影片隔空賀壽，片中見到Jer打麻雀自摸，興奮得當場爆seed，拎住隻牌激動揮動兼高呼「自摸」，並搞笑露出他的小腩仔；而他被Edan封做「自摸Jer」外，這條短片一晚過後贏得8萬幾個網友畀like，相當犀利。

Edan在IG內表示：「Jer哥生日快樂，等了這麼多天，終於可以分享這條片給大家看了。遇到煩惱，不開心的時候記得看一看這條片，原來快樂，真的可以很簡單。相信經過今天後，Jer哥將會有新的花名：『自摸Jer』。#咁大個人仲咁傻 #真係可愛 #柳三十一歲 #自摸Jer」。另一隊友Stanley（邱士縉）亦留言話：「終於面世！」看來他很期待這條片出現。

網友睇完這條片後搞笑留言：「用《狂人日記》way去唱出自摸」、「個肚會唔會太性感」、「完全feel到佢嘅開心」、「你兩個幾時開CP劇，我等咗好耐」、「唔覺意loop咗30次」、「唔會話你知我loop咗50次左右，爵爺做到嘢」及「忍唔住睇咗好多次，笑死，睇到都覺得開心，多謝柳柳為我哋帶嚟歡樂」等。

身為壽星仔的Jer自己亦有出Po，聲稱今年生日是工作中度過，在電影《阿媽有咗第二個》飾演Jer媽咪的毛舜筠，亦有送上祝福話：「仔，生日快樂。」陳蕾、保錡、張繼聰、Gin Lee、余香凝及隊友Jeremy（李駿傑）等，亦有隔空送上祝賀說話。