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22/11/2023

張致恒社交平台推銷性玩具被轟教壞細路！前粉絲大爆接濟偶像：一次又一次咁問我借錢

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Text: 娛樂組 Photo: IG

　　張致恒（Steven）同雯雯結婚四年抱四，兩位「離婚界KOL」婚後間唔時都傳出婚變消息。早前雯雯喺IG單方面表明會離婚，不過暫時好似仲係得個講字。未幾，佢又喺IG寸爆張致恒諸多藉口，又投訴對方冇能力照顧好小朋友。另一邊廂，Steven就去咗旺角一間情趣用品店打工，周不時都叫網友上去參觀吓，近日更加出post推銷性玩具，不過就同網友引起罵戰。

 

　　有網友自稱係Steven前粉絲，喺前偶像推銷性玩具嘅post下留言，「OMG，我睇緊啲咩？！公然叫人賣性玩具？」而Steven就反問對方：「公然？乜我做緊犯法咩？」

 

 

　　而前粉絲就指他的行為會影響小朋友，「只不過身為一個公眾人物，做呢啲推銷，有無諗過會影響小朋友？！如果小朋友問你：爸爸爸爸，呢個係咩嚟？點樣用？你係咪會同太太示範畀佢睇？有時人哋唔係針對你，只係你要諗你做呢個行為嘅背後會影響到啲咩人！」Steven亦有回應，「我只係知道我唔做嘅話我連飯都冇得食，有啲顧慮咁多咩？如果你咁講，咁我希望你屋企淨係播卡通片，小朋友（唔好）睇到啲任何關於殺人吸毒防火嘅嘢，如果唔係嘅話佢要你示範你都幾忙！」

 

 

　　前粉絲就指自己選擇唔生小朋友，又斥Steven：「生咗又要好似你咁周圍問人借錢養仔，咁為乜？仲要生四件。」Steven唔忿氣，更問對方點解要對佢惡言相向：「請問你又知道我經歷緊啲乜嘢咩？其實祝福你三個字唔係咁難打㗎咋，點解做人一定要惡意？講句好聽嘅說話真係咁難咩？」

 

 

　　有另一位網友就加入呢場「罵戰」，指性玩具推銷並唔可恥，「可恥嘅係戴有色眼鏡去睇人同睇物件嘅你！小朋友遇到性問題，每個父母都會經歷嘅，就完全唔關係唔係公眾人物事。」前粉絲此時就突然大爆曾借錢畀Steven：「其實講咁多做咩？你哋直接幫佢買嘢，然後等佢可以直接到達業績就可以啦？我曾經當呢個人係偶像，但佢連fans都唔放過一次又一次咁問我借錢，原因就係因為老婆要去私家生仔。你問下佢記唔記得我係邊個丫（呀）！搞到今時今日咁，係邊個造成？曾經接濟過佢幾多次，對佢失望過幾多次。你哋會明真心當佢係偶像，對佢好，然後換嚟傷害嗰種感受嘛？佢有無同粉絲道歉丫（呀）？一句都無丫（呀）？依（而）家扮哂可憐！」

 

轉載自: 晴報

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