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23/11/2023

離婚界KOL張致恒又講大話？為找生仔數向粉絲借錢！雯雯爆Seed：唔好推落我度！

#離婚 #私家醫院 #雯雯 #張致恒 #公立醫院
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Text: 娛樂組 Photo: IG

　　張致恒（Steven）近日努力塑造顧家形象，去旺角一間情趣用品店打工，出post推銷性玩具，但跟網友引起罵戰，有自稱前粉絲的網民，留言爆料指Steven以「老婆要去私院生仔」為由，多次向粉絲借錢。雯雯今日（22日）又爆seed，踢爆Steven「要找醫院數」實屬大話，強調前後四次生仔費用，皆由雯雯及雯雯家人出錢。

 

 

　　Steven日前與網民在IG留言互罵，期間有網民大爆料說：「我曾經當呢個人係偶像，但佢連fans都唔放過，一次又一次咁問我借錢，原因就係因為老婆要去私家生仔。你問吓佢記唔記得我係邊個吖！搞到今時今日咁，係邊個造成？曾經接濟過佢幾多次，對佢失望過幾多次。你哋會明真心當佢係偶像，對佢好，然後換嚟傷害嗰種感受嘛？佢有無同粉絲道歉吖？一句都無呀？而家扮哂可憐！」

 

 

　　多次嗌離婚的雯雯，今日在IG踢爆老公講大話：

 

第一次私家醫院生仔

佢末（未）出事

出院條數係我屋企人找

第二次私家醫院生仔

條數一樣係我屋企找

第三次政府醫院生仔

出院幾百蚊

佢一樣冇

都係我屋企人找

第四次政府醫院生仔

幾百蚊

係我生之前留起左（咗）錢

自己找嘅

我係唔會再受呢啲委屈

唔該佢要借錢生活，的確係為屋企

但係唔好將所有野（嘢）推落我度

冇人睇小朋友

我要照顧

出唔到去搵錢

我已經諗盡所有嘅方法

可以有照顧到小朋友又搵到錢

屋企嘅生活費

去到今時今日

我都係有份付出去搵

無知嘅人淨係識得鬧

亦都有人淨係覺得佢為咗屋企已經付出好多

麻煩大家叫佢棋（企）出嚟真真正正同大家講所有事情嘅事實

先好去鬧我！

 

 

　　雯雯又說：「生唔生小朋友，已經同佢係一個值唔值得嘅男人冇關係，最重要係我會係之後嘅路努力照顧好佢4個。」

 

轉載自: 晴報

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