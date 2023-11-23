陳冠希重提艷照門事件：大家覺得我結束！自言仍熱愛演戲！大爆多次荷里活試鏡失敗

陳冠希（Edison）近日帶超模妻子秦舒培與6歲女兒Alaia到台灣，出席其個人潮牌CLOT活動。Edison抱住愛女接受訪問，這位昔日壞孩子變成「女兒傻瓜」，被女兒冧到暈。他難得主動談及2008年轟動中港台的不雅照事件，坦言當時大部分人都覺得他就此玩完。

Edison在台灣出席自家潮牌活動，Edison鐵粉、《小姐不熙娣》主持派翠克特意集郵。

Edison昨日（21日）帶女兒現身自家潮牌活動，小Alaia毫不怯場，Edison接受訪問時，表示要坐爸爸大髀。期間，Edison多次被女兒冧暈，他問女兒：「你的男朋友在哪？」Alaia即指住他，令他忍不住冧笑。他說：「現在最主要的工作就是當爸爸，當爸爸改變太多了，我變得沒那麼容易生氣，比較有耐心，看事情、看世界都變寬，碰到我的人，都發現我變得比較溫暖，比較接受跟人家合照，這都是因為老婆跟Alaia（的緣故）。」他自言要認真一點培養女兒，「我要做好女兒的榜樣，慢慢我的火就變小了。」不過他跟太太都沒打算生第二胎，「因為Alaia非常乖、非常聽話，生第二個的話，可能會失望。」

Edison在2008年爆出不雅照事件，令事業、形象一鋪清袋，他亦宣布無限期退出娛樂圈。今年是自家潮牌CLOT成立20周年，Edison有感而發重提事件：「可能在08年的時候，大家都覺得陳冠希結束了，或者沒了，不過我沒有放棄，我沒有迷路，我相信我自己，我一直努力。」他表示很多人看到他的IG，都以為他在放假，實際他都在工作，並感謝粉絲一直的支持。

08年，Edison開記招道歉。（資料圖片）

宣布無限期退出娛樂圈。（資料圖片）

至於演藝工作，Edison自言熱愛演戲，更笑言台灣導演可找他拍戲，他絕對有時間。他又自爆在美國一直有參加試鏡，但都拿不到角色，他說：「希望明年有機會，荷里活的抗議（罷工）結束了，上個禮拜我都有去試鏡。」不過他自言抗拒拍愛情片，「因為對我來說太難了，我太愛舒培，太愛Alaia，心情很難調適。」