黎明演唱會全場邊唱邊跳勁high！帶新人凌雪怡上紅館合唱

黎明一連十場的《Leon黎明紅館演唱會2023》接近尾聲，昨晚（23日）第9場，全場觀眾站起來邊唱邊跳，氣氛High爆，A Music新人凌雪怡（Apple）更首度登上紅館。

黎明經典歌《如果可以再見你》動畫MV播出，勾起歌迷一幕幕回憶，歌迷除了親身感受到巨型天幕的視覺刺激觀感，大家都沉醉於Leon的歌聲之中，快歌環節時全場歌迷及圈中嘉賓，都站起來一齊又唱又跳，火速炒熱現場。

凌雪怡Apple更首登紅館，於第九場在《顧家》（同居版）一曲時，擔任和音與黎明合唱，熒幕上都見到Apple的真身。黎明為了今次演唱會，特別製作了《如果可以再見你》MV的動畫版，這首歌是他於1998年的金曲，當年邀請了韓國著名女星全智賢拍攝MV，二人在遼濶的山谷吶喊一幕令樂迷印像難忘。這次製作的動畫版，女主角也是模仿全智賢原型製作。歌迷們見到吶喊一幕，都即時想起了當年的MV情節，回憶返晒嚟！

而每晚到快歌環節，特別是《Sugar in the Marmalade》的音樂一奏起，全場觀眾便自動站起來一齊跳舞，氣氛高漲，大家一齊邊唱邊跳，直到最後一首歌《我的親愛》，觀眾都依然相當興奮。每晚完場後，大批歌迷都在紅館外等候Leon的座駕離去，希望多見Leon一面。Leon亦深明歌迷依依不捨，每晚都會跟歌迷揮手道別。



