TVB新聞女王｜佘詩曼與李施嬅內鬥？鬥戲似經典劇《宮心計》！ 預告角色有機會黑化收場？

無綫台慶劇《新聞女王》自劇集在翡翠台首播後，除了飾演主角文慧心Man姐的佘詩曼好評不斷，飾演不畏強權「中立派」張家妍的李施嬅同樣贏盡正評，獲封「矚目女二」，「民望」與Man姐叮噹馬頭。網民除了力推阿佘、施嬅榮膺「雙視后」外，內地更掀起「心妍CP熱」，網民笑指每日煲劇最期待畫面，就是家妍與Man姐鬥氣及鬥戲，並謂「心妍」的對壘畫面，令人想起無綫經典劇《宮心計》楊怡VS阿佘的名場面！

昨晚（22日）播出一集，除了繼續有Man姐VS梁景仁（佐治，馬國明飾），及Cathy（高海寧 飾）VS 曉薇（何依婷 飾）連場惡鬥外，身為「局外人」的家妍亦牽涉其中，更加與芷瑤（陳曉華 飾）一樣慘成Man姐棋子。事緣Man姐、佐治及家妍在「仁心候選主席」事件中各出奇謀，她與佐治爭做King Maker，家妍則著力揭發仁心捐款去向！原本Man姐因葉晨（陳敏之 飾）捲入醜聞處於劣勢，但最終不但以激將法說服葉晨將家暴事件擺上枱「博同情」，更欺騙家妍交出仁心財政報告，用以威脅葉晨對手細劉生（何啟南 飾），反敗為勝；另一邊廂，原以為報告終可曝光的家妍則大感氣結…三人Ending在Control Room各有各盤算一幕，阿佘、施嬅的演出均獲激讚，尤其後者得悉被 Man姐利用後的激氣及茫然眼神，更是精彩，網民紛紛認為：「一個型、一個有氣場」、「施嬅眼神有戲，同視后阿佘一樣」、「各有各精彩」、「施嬅演得好自然，阿佘氣場好足，最鍾意佢哋做 對手戲」、「新聞部《金枝慾孽》」。

雖然家妍被譽為SNK News清泉，並憑藉剛烈正直性格及言論贏盡網民心，但「聖人都有錯」，昨晚她的「黑暗面」曝光，因為過分執著追求真相，竟然利用男友俊樂（高鈞賢 飾）在「仁心」的法律顧問身分，要求男友供出黑材料，甚至一度動歪念欲偷看男友電腦；同時為達到目的而漠視男友面對的危機及困境。對於家妍所作所為，不少網民詫異之餘，亦期待她像《金枝慾孽》的安茜般黑化收場。

繼《公主嫁到》後再與阿佘合作，施嬅激讚阿佘EQ高：「劇本好多時係之前一、兩日先有，阿佘係好專業但又識得放鬆嘅演員，會覺得（大家）係兩個極端，我做完嘢要返屋企休息同背劇本、比較緊張啲，但佢就會話： 『我哋今晚完咗一齊出去食飯』。其實好多年前見佢做人已經好大得著，就算通告好密都EQ好高、好有禮貌對人，唔會投訴同黑面。」

談到演記者有觀眾讚入型入格，施嬅笑言自己「有排未夠班」：「好難同真記者比，做咗呢個角色先知做主播、記者好難，臨場反應要快，做Live on air唔可以NG，難過做演員好多！我對跑新聞嘅人佩服得五體投地，睇住啲稿讀新聞都覺得繞口，真係拍馬都追唔上，自問做真記者未夠班。加上讀稿就算有字幕機都睇唔切，所以一早背晒啲新聞稿，都算係一個大挑戰。今次仲要喺好壓縮嘅時間好趕咁拍，又要拍好多場，冇乜時間做準備功夫。辛苦得嚟成個團隊好開心，拍攝中途會一齊食飯、唱歌，令我領悟到自己要轉變吓工作嘅心態。」她又預告角色之後有重大轉變：「佢喺一集之內會有好大嘅轉變，因為呢齣劇嘅劇本唔會交代好多嘢，所以可能幾場戲觀眾就會見到我無端端變化好大，呢個位係難拿捏嘅…我記得化妝同梳頭工作人員睇完（角色變化）都好譁然我無端端變咗咁，個個人都好驚訝！」



