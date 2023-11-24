TVB新聞女王｜內地打工仔轉佘詩曼Man姐Wallpaper！佘詩曼霸氣親回網民：你桌面的東西是被我的氣場嚇沒了嗎？

話題台慶劇《新聞女王》正熱播，「Man姐」佘詩曼集集霸氣爆金句，除了帶來首集23.4點高收視，有望成為全年最高收視劇集外，Man姐的金句竟獲內地打工仔奉為金科玉律，有內地網民返工時更將Man姐「擺上枱」，希望得她庇佑事業，令阿佘變身黃大仙。

阿佘報新聞字正腔圓，似模似樣。

梁景仁與Man姐笑裡藏刀，鬥到你死我活。

阿佘在《新聞女王》飾演首席女主播Man姐文慧心，帶領「文家軍」跟以梁景仁（馬國明飾）為首的「佐治黨」大鬥法。Man姐每集都霸氣十足，無論面對挑釁或教訓下屬都狂爆金句，魅力直捲內地，內地網民讚Man姐能力高，不是內地劇經常出現的「傻白甜」戀愛腦女主角，成功掀起煲港劇熱潮，hashtag「新聞女王 文慧心別罵了」登上微博文娛及視頻的熱搜榜首。

內地向來流行「打工人壁紙」，意即為工作用電腦換上的Wallpaper，大多是打工仔的鼓勵說話，例如就快收工、上班振作、早日退休，或者提醒自己沒錢要努力工作等等。Man姐竟然成為內地網民的熱門Wallpaper，有人製作Man姐霸氣Wallpaper，並加入「拜Man姐保事業」字句，網民留言：「看了《新聞女王》立刻換上Man姐打工人壁紙，佘詩曼氣場打開，又颯又美的文慧心簡直太蠱人…Man姐我永遠的姐！」

阿佘亦留意到帖文，更Man姐上身，霸氣十足親回網民：「你永遠的姐好想知道，你桌面的東西是被我的氣場嚇沒了嗎？這麼乾淨！快多來看看《新聞女王》鍛鍊一下！」嚇到網民「哇哇」聲，立即答應會多看幾集。而另一網民換上Man姐wallpaper外，又列出Man姐金句，阿佘見狀留言「澄清」說：「後面那些劇裡的對白確實是Man姐說的，但桌面上這句話可沒說過…大家加油！」該網民即開心說：「歡迎佘佘女王駕到，無上榮耀啊！」

林小珍轉發本報帖文，表示要睇劇。

結果有啲失望。

此外，不少前新聞主播先後批評《新聞女王》離地，前無綫主播林小珍亦湊熱鬧睇埋一份︰「好耐冇睇港劇，但有咁多前同事討論，又話可以當喜劇睇，我又like阿佘，我決定今晚（昨晚）要開電視。」不過林小珍睇完Man姐為葉晨（陳敏之飾）化妝加深家暴瘀痕，又在直播節目中自揭傷疤，事後林小珍忍不住說：「其實…有啲嘢真係唔可以夾硬嚟。」似乎對劇情感到離地，又將主角描繪成專業失德表示失望。