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24/11/2023

新聞主播丨無綫「翻版姚子羚」鄧詩穎離巢！一文睇晒數年內9位主播辭職掀離職潮

#無綫新聞主播 #翻版姚子羚 #鄧詩穎
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　　佘詩曼主演的《新聞女主》掀起全城熱話，而外界對新聞主播關注度向來極高。近月無綫新聞部先後多名主播離職，明珠台有「翻版姚子羚」之稱的鄧詩穎（Sharon）昨日最後一天報新聞及天氣，離開工作了6年的無綫新聞部。

 

4月新娘鄧詩穎，魚尾式設計婚紗盡顯高貴。

 

一度深呼吸，但眼淚唔爭氣。

 

還堅持保持笑容。

 

保持專業，眼淚徐徐落下都繼續報新聞。

 

　　畢業於浸會大學的鄧詩穎，2017年加入無綫新聞部，成為明珠台新聞記者及主播，及後亦有報天氣，早前曾以廣東話採訪專題新聞，相當全能。鄧詩穎前日在社交網預告離職消息「last two nights」並加上bye bye的emoji。

 

　　昨日（22日），鄧詩穎宣布在TVB最後的一天，「今天要畢業了，MY LAST CAST WILL BE AT 11:30 TONIGHT 心中滿滿的不捨與感恩，感謝各位一直支持」。人緣甚好的鄧詩穎last day獲同事們送上大束鮮花，而她亦跟大家合照留念，除了明珠台同事，還跟粵語新聞主播、體育組記者及幕後工作人員等逐一合照。鄧詩穎獲一眾同事大讚工作態度佳，「一個十分之專業、十分準時、入廠有早冇遲，時間控制得好好的明珠台主播」，大家都依依不捨。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　今年4月升呢人妻的鄧詩穎沒有提及未來向來，有人猜測她做少奶奶，亦有人猜測她過檔老公任職的HOY TV，老公梁永祥是HOY TV助理編輯及採訪主任（地產）。

 

　　無綫新聞部近爆發離巢潮，今年內有9位主播相繼離職，包括有財經主播唐海汶、伍楚瑩、「翻版陳瀅」孫雪祺、「財經組吳彥祖」徐俊逸、黃靖婷、李曉欣、袁沅玉、麥詩敏以及資深主播潘蔚林。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

轉載自: 晴報

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